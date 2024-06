Yemen, Houthi catturano almeno nove dipendenti delle Nazioni Unite

Di Euronews

I ribelli hanno fatto sapere di aver catturato almeno nove persone legate alle agenzie delle Nazioni Unite che operano nel Paese

Almeno nove dipendenti yemeniti di agenzie delle Nazioni Unite sono stati arrestati dai ribelli Houthi dello Yemen in circostanze poco chiare. Lo hanno dichiarato venerdì le autorità locali. È probabile che siano state prese anche altre persone che lavorano per gruppi umanitari.

Gli Houthi, che si sono impadroniti della capitale dello Yemen quasi dieci anni fa e che da poco tempo combattono contro una coalizione a guida saudita, hanno preso di mira la navigazione lungo il corridoio del Mar Rosso per la guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Ufficiali regionali, che hanno parlato con l'agenzia AP a condizione di anonimato in quanto non autorizzati a fornire informazioni ai giornalisti, hanno confermato le detenzioni dei membri delle Nazioni Unite. Tra i detenuti ci sarebbe personale dell'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani Ohchr, del suo programma di sviluppo (Undp , del Programma alimentare mondiale (Wfp) e uno che lavora per l'ufficio dell'inviato speciale. Anche la moglie di uno dei dipendenti Onu è detenuta.

Le Nazioni Unite hanno rifiutato al momento di commentare la notizia.