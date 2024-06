Di Euronews

Elicotteri militari pattuglieranno la città di Parigi e proteggeranno lo spazio aereo il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi in programma il 26 luglio

PUBBLICITÀ

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi la capitale francese si prepara alla speciale cerimonia di apertura dei Giochi, per la prima volta non in uno stadio. L'evento di inaugurazione si terrà infatti nel cuore della città, lungo la Senna.

Per l'occasione l'allerta sicurezza sarà massima: circa duecento delegazioni olimpiche si uniranno alla sfilata sul fiume su più di 80 barche. Tra luglio e agosto la Francia accoglierà milioni tra atleti, turisti e spettatori.

Elicotteri militari pattuglieranno Parigi

Nel giorno della cerimonia di apertura in programma il 26 luglio elicotteri militari pattuglieranno la città e proteggeranno lo spazio aereo. Il “perimetro antiterrorismo” comprenderà la prima fila di edifici lungo tutto il percorso della parata.

Le preoccupazioni per la sicurezza avevano portato il presidente francese Emmanuel Macron a dichiarare di poter spostare la cerimonia allo Stade de France, nel comune di Saint-Denis, a circa dieci chilometri dal centro di Parigi. Al momento non sembrano però esserci alternative all'idea iniziale di trasformare la capitale francese in una vera città olimpica.