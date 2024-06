Attaccata una nave mercantile britannica al largo dello Yemen

Di Euronews

L'imbarcazione è stata colpita a poppa. L'ordigno ha provocato un incendio che è stato domato. Probabile l'implicazione dei ribelli Houti

Una nave mercantile britannica è stata attaccata alle prime ore di domenica 9 giugno al largo delle coste dello Yemen, in una zona nella quale sono attivi gruppi ribelli Houti. A renderlo noto è stata la Marina del Regno Unito, che citando il capitano dell'imbarcazione ha spiegato che quest'ultima è stata colpita da un "ordigno non identificato".

Non ci sono feriti a bordo, l'incendio è stato domato

La stessa comunicazione delle autorità militari britanniche ha precisato che l'equipaggio è al sicuro, benché il colpo, che ha terminato la sua corsa nella sezione di poppa della nave, abbia provocato un incendio. Non sono stati invece forniti dettagli circa l'imbarcazione attaccata: ci si è limitati a spiegare che sono in corso valutazioni sull'entità dei danni e che "non risultano feriti".

Si sa inoltre che la nave si stava dirigendo verso sud-ovest, lungo il Golfo di Aden, e che procedeva ad una velocità di 8,2 nodi al momento dell'attacco. L'incendio è stato domato.