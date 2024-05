Yemen: turisti bloccati a Socotra torneranno in Italia

Il gruppo di turisti italiani rimasti bloccati sull'isola a causa dell'escalation nella zona e del maltempo faranno rientro in Italia. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri

Rientreranno domanica 5 maggio in Italia i 15 turisti bloccati sull'isola di Socotra, in Yemen. Il gruppo è rimasto bloccato dalla scorsa settimana nella località balneare dopo l'escalation nella regione. Fonti diplomatiche ha fatto sapere a Euronews che la linea area interessata sta allestendo un volo di rientro per domani. I turisti dovrebbero lasciare l'isola e tornare in Italia tramite un viaggio aereo negli Emirati Arabi Uniti.

Il gruppo era partito da Abu Dhabi lo scorso 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola, ma a causa della situazione complessa in Yemen e del maltempo che ha colpito la zona, non è riuscita a tornare indietro.

Non è la prima volta che l'isola di Socotra presenta problemi agli italiani, malgrado l'avviso del ministero degli Esteri pubblicato anche sul portale Viaggiare Sicuri.

Farnesina: "Sconsigliato andare in Yemen, Socotra inclusa"

In un aggiornamento pubblicato lo scorso mese, la Farnesina ricorda che "è assolutamente sconsigliato, per via del protrarsi del conflitto, recarsi in Yemen ed effettuare viaggi in tutto il Paese, inclusa l’isola di Socotra". Il ministero ricorda inoltre che a partire dal 13 febbraio 2015, a seguito del progressivo aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l’Ambasciata d’Italia a Sana’a ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso. "Non è possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante il chiaro sconsiglio delle Autorità italiane, si rechino in territorio yemenita", si legge sul sito Viaggiare Sicuri.