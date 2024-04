Tre missili balistici antinave e tre Uav sono stati lanciati dallo Yemen contro una nave di proprietà della Grecia. Lunedì 29 aprile la fregata italiana Virginio Fasan della Marina Militare ha abbattuto un drone Houthi nel Mar Rosso

Sotto attacco le navi internazionali in transito nel Mar Rosso dove da due mesi è attiva la missione navale europea di difesaAspides. In poco più di 24 ore sono stati lanciati missili e droni Houthi contro un'imbarcazione greca e un mercantile commerciale europeo: a inizio aprile la missione Aspidesaveva respinto undici attacchi e scortato 68 navi.

"I terroristi Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato tre missili balistici antinave e tre droni dallo Yemen nel Mar Rosso verso la MV Cyclades, una nave battente bandiera di Malta, nave di proprietà della Grecia - ha scritto il 30 aprile su X il comando centrale delle forze armate Usa -. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti e la nave avrebbe continuato la sua rotta".

La rivendicazione degli Houthi

Nella mattinata di martedì gli Houthi hanno rivendicato con successo la responsabilità di una serie di operazioni militari contro "navi ostili" nel Mar Rosso, tra cui due cacciatorpediniere prese di mira con droni.

"Le forze navali, missilistiche e aeree hanno condotto un'operazione congiunta contro la nave (Cyclades) nel Mar Rosso, e il colpo è stato preciso". Secondo il portavoce delle forze armate del gruppo yemenita, la nave era stata "avvertita di non entrare nei porti della Palestina occupata (Israele)", ma "ha insistito nel violare il divieto ed è entrata a far parte della lista delle navi bersaglio a cui è vietato navigare nell'area delle operazioni delle nostre forze". Le forze armate yemenite hanno fatto inoltre sapere che continueranno a "condurre le operazioni militari a sostegno del popolo palestinese oppresso e in difesa del caro Yemen".

Nave italiana Virginio Fasan abbatte drone

Nella tarda mattinata di lunedì 29 aprile la fregata italiana Virginio Fasan della Marina Militare ha abbattuto un drone nel Mar Rosso. La nave era impegnata nella protezione ravvicinata di un mercantile commerciale europeo nell'ambito dell'operazione Aspides.

L'abbattimento del velivolo senza pilota è avvenuto in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Il ministero della Difesa italiano ha fatto sapere che il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attacchi degli Houthi, si trovava a circa cinque chilometri dalla nave italiana, in direzione del mercantile scortato.

Nave Virginio Fasan ha avvicendato la Caio Duilio come unità sede del comando tattico di Eunavfor Aspides nell'area per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali.