Gli investimenti riguarderanno quattro aziende tecnologiche europee

Gli investimenti nelle tecnologie di difesa europee si stanno intensificando dopo che martedì la Nato ha confermato i suoi primi investimenti nell'ambito di un fondo da un miliardo di euro che mira ad affrontare le sfide odierne in materia di difesa, sicurezza e resilienza.

La Nato ha annunciato la creazione del Fondo per l'innovazione nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il fondo mette in contatto gli acquirenti governativi con le start-up per sviluppare tecnologie di difesa. Le prime aziende a ricevere gli investimenti sono europee e comprendono la tedesca ARX Robotics, che progetta robot senza pilota, e tre start-up del Regno Unito.

Anche Fractile, azienda londinese produttrice di chip per computer, ha ricevuto fondi, così come iComat, con sede a Bristol, e la start-up gallese Space Forge, che produce nuovi materiali spaziali. La Nato ha investito anche in quattro fondi di venture capital che si concentrano sulla deep tech: Join Capital, Vsquared Ventures, OTB Ventures e Alpine Space Ventures. A differenza della maggior parte dei fondi di venture capital, che investono per 10 anni, il fondo della Nato investirà per 15 anni.

L'organizzazione ha anche dichiarato che sta effettuando investimenti per potenziare gli hub tecnologici nelle regioni in cui i capitali per le startup in fase iniziale sono molto richiesti.

"Con questi investimenti, il Fondo sta iniziando a fare una differenza tangibile nei nostri ecosistemi di innovazione, fornendo opportunità di crescita alle più promettenti aziende di difesa e a duplice uso che sviluppano soluzioni per mantenere il vantaggio tecnologico dell'Alleanza", ha dichiarato David van Weel, assistente del Segretario Generale per l'Innovazione, l'Ibrido e il Cyber.

Nel 2022 Van Weel aveva dichiarato a Euronews Next che la sfida principale della Nato è quella di colmare il divario di comunicazione con gli innovatori, in quanto i militari non sono sempre al corrente delle ultime tecnologie di difesa e molti innovatori non sanno cosa richiedono i militari.

"Un altro problema è che le organizzazioni della difesa e i governi, in generale, non sono famosi per avere processi di approvvigionamento rapidi - aveva sottolineato Van Weel -. La nostra sfida è assicurarci di avere un modo agile e praticabile di comunicare con gli innovatori e di introdurre nuove tecnologie a una velocità rilevante".

Il fondo mira a far progredire l'innovazione nei nuovi materiali e nella produzione, nell'intelligenza artificiale (AI) e nella robotica. Il Fondo per l'innovazione della Nato è sostenuto da 24 dei 32 Stati membri. Tra i Paesi che hanno deciso di non sostenerlo ci sono Stati Uniti, Canada e Francia.