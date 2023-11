Di Euronews

Seconda visita del Segretario della Difesa statunitense Austin a Kiev: "Continueremo a sostenere l'Ucraina"

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è arrivato a Kiev per una visita senza preavviso.

L'obiettivo è quello di mantenere il flusso di denaro e armi verso l'Ucraina, anche se le risorse statunitensi e internazionali sono messe a dura prova dai nuovi rischi globali, sollevati dal conflitto tra Israele e Hamas.

Giunto a Kiev in treno dalla Polonia, Austin ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelensky. In programma anche un incontro con il Ministro della Difesa Rustem Umerov.

A Kiev, Austin ha detto che il sostegno degli Stati Uniti continuerà "a lungo termine".

Ciò che accade qui in Ucraina non è importante solo per l'Ucraina, ma anche per il resto del mondo. E certamente conta per gli Stati Uniti d'America. Quindi, gli Stati Uniti e i nostri alleati continueranno a sostenere Kiev Lloyd Austin Segretario alla Difesa degli Stati Uniti

"Contiamo sul vostro sostegno", ha detto Zelensky, ringraziando il Congresso e il popolo americano per il loro appoggio.

Il viaggio a Kiev di Lloyd Austin

Questo è il secondo viaggio di Austin a Kiev: il primo incontro è avvenuto nell'aprile del 2022, appena due mesi dopo l'inizio della guerra.

All'epoca, l'Ucraina stava cavalcando un'ondata di rabbia globale per l'invasione di Mosca e Austin aveva auspicato uno sforzo internazionale a sostegno di Kiev.

A distanza di 19 mesi, 50 Paesi si incontrano mensilmente per coordinarsi su quali armi, addestramento e altri tipi di supporto potrebbero essere inviati a Kiev.

Il conflitto a Gaza toglie attenzione all'Ucraina

Ma il conflitto a Gaza potrebbe distrarre attenzione e risorse sinora destinate alla resistenza ucraina.

Dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre e la risposta israeliana che ne è seguita, con oltre 10.000 vittime civili, gli Stati Uniti hanno lavorato per evitare che gli attacchi si trasformassero in una guerra regionale.

Washington ha già impegnato in Medio Oriente due gruppi d'attacco di portaerei e decine di jet da combattimento.

Le risorse a Kiev sono in forse?

Ad oggi, l'Ucraina ha ricevuto più di 44 miliardi di dollari dagli Stati Uniti e più di 35 miliardi di dollari da altri alleati.

Ma Kiev ha bisogno di ancora di più e, dopo quasi 20 mesi di spedizioni di armi all'Ucraina, cominciano a vedersi le prime crepe, in relazione all'opportunità di mantenere lo stesso livello di aiuti.

Situazione di stallo per la guerra in Ucraina

I funzionari ucraini hanno respinto con forza l'idea di trovarsi in una situazione di stallo con la Russia, dopo che la controffensiva a lungo attesa durante l'estate non è riuscita a cambiare gli equilibri bellici.

In una visita a Washington la scorsa settimana, Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente, non ha fornito alcun dettaglio, ma ha confermato che le forze ucraine hanno raggiunto la sponda orientale del fiume Dnipro, che per mesi è stata essenzialmente la linea del fronte inamovibile tra le forze ucraine e quelle russe.

Tuttavia, con l'arrivo dell'inverno diventerà più difficile per entrambe le parti fare grandi conquiste a causa delle condizioni del terreno. Questo potrebbe giocare ulteriormente a sfavore dell'Ucraina, se i legislatori statunitensi riterranno che sia necessario attendere prima di garantire altri fondi.

L'Ucraina e gli Stati Uniti si aspettano che quest'inverno la Russia torni a colpire le infrastrutture ucraine, come la rete elettrica, rendendo fondamentali le difese aeree.

Il bilancio Usa non prevede spese supplementari per l'Ucraina

A complicare ulteriormente il sostegno a Kiev c'è il fatto che il Pentagono ha solo una quantità ridotta di denaro nel bilancio di quest'anno per continuare a inviare armi all'Ucraina.

Il Congresso è in ritardo di mesi sull'approvazione di una nuova legge finanziaria e non ha preso in considerazione un pacchetto di spesa supplementare che includa gli aiuti all'Ucraina.