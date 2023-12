Tre persone sono morte durante una sparatoria nel campus universitario del Nevada, a Las Vegas. La polizia fa sapere che oltre alla vittime anche l'aggressore è stato ucciso

Paura nel campus dell'Università del Nevada, a Las Vegas. Tre persone sono morte in seguito a una sparatoria, un'altra è rimasta ferita in maniera non grave. Le autorità hanno fatto sapere che anche l'aggressore è stato ucciso. Ancora non sono stati diffusi i dettagli sulla sua identità.

L'allarme nel campus, che dista meno di 3 chilometri dalla Strip, la famosa strada dei casinò, e che conta oltre trentamila studenti, è scattato attorno alle 11.30 ora locale, le 20.30 in Italia, nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di Economia. L'università ha pubblicato un messaggio invitando gli studenti ad evacuare dalla zona, contemporaneamente la polizia ha annunciato in un post su X di essere impegnata a rispondere ad una "sparatoria nel campu****s" e che c'erano "molte persone colpite". Più tardi l'università ha pubblicato un messaggio di cordoglio da parte del preside Keith Whitfield.

Dopo circa quaranta minuti, la polizia ha comunicato che "il sospetto era stato individuato ed era morto". Quanto alle vittime, la polizia ha spiegato in una conferenza stampa che molte sono state ricoverate negli ospedali locali e ha precisato che le indagini continuano, anche sul movente della sparatoria. La squadra di basket maschile dell'università ha annullato la partita prevista in serata a "causa dei tragici eventi nel campus".

Questo nuovo episodio di violenza si va ad aggiungere al lungo numero di sparatorie di massa registrate nel 2023 negli Stati Uniti, dato più alto dal 2006. Con le ultime tre, due avvenute durante il fine settimana, il totale ha raggiunto quota 38, superando il record precedente, 36, registrato nel 2022.