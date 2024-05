Migranti: Isole Canarie sotto pressione per il numero di arrivi

Il numero dei centri di accoglienza nelle Isole Canarie è raddoppiato per far fronte all'afflusso di migranti soprattutto per i minori non accompagnati

PUBBLICITÀ La situazione si ripete quasi tutti i giorni da un anno: i servizi di soccorso sbarcano sulle Isole Canariedecine di migranti che cercano di raggiungere l'Europa dall'Africa. Un viaggio intrapreso sempre più da minori di 15 anni, che viaggiano da soli. 5mila minorenni migranti sotto la tutela del governo delle Isole Canarie Tra loro Babakar, giovane arrivato dal Senegal: molti dei suoi compagni di viaggio non sono riusciti a raggiungere la costa. In un centro di accoglienza di Tenerife Babakar cerca di superare il trauma della traversata ma anche imparare la lingua e studiare. Questo è solo uno dei tanti centri allestiti alle Canarie per l'assistenza ai minori non accompagnati, fino a 5mila sono al momento sotto la tutela del governo delle Isole Canarie. Cruciali le elezioni europee di giugno Il patto europeo sull'immigrazione, che prevede la distribuzione dei migranti verso i Paesi terzi, è stato approvato pochi mesi prima della fine del mandato del Parlamento Europeo. Cruciali saranno le elezioni europee di giugno anche dopo i numeri record registrati alla frontiera meridionale con 70mila migranti arrivati sulle coste delle Isole Canarie.