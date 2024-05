Di euronews

Il presidente della Regione Liguria è agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti Toti e il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani avrebbero accettato finanziamenti illeciti per sbloccare le procedure necessarie all'apertura di due punti vendita Esselunga

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza. L'accusa è di corruzione. La commissione parlamentare Antimafia ha chiesto l'acquisizione degli atti dell'inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata dalla Guardia di finanza a Toti in un hotel di Sanremo. Il governatore stamani avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa in occasione dell'incontro tra Flavio Briatore e il sindaco di Ventimiglia Di Muro.

La Guardia di finanza, secondo quanto si apprende, sta effettuando una serie di perquisizioni e acquisizioni nell'appartamento genovese del governatore, in piazza Piccapietra, in sua presenza. Con il presidente della Regione dovrebbe trovarsi anche il suo avvocato Savi. Perquisizioni in corso anche negli uffici del Consiglio regionale, in via Fieschi.

Di cosa è accusato Giovanni Toti

Al governatore della Liguria e al suo capo di gabinetto Matteo Cozzani è stato contestato di aver accettato la promessa di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga, di un finanziamento illecito tramite il pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo, a Genova, per la campagna elettorale comunale del 2022. Il pagamento avrebbe garantito lo sblocco di due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative all'apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.

Misure cautelari anche per l'Ad di Iren Paolo Emilio Signorini

I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Genova stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa oggi dal gip del Tribunale di Genova, su richiesta della Procura depositata il 27 dicembre scorso nei confronti del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, di Paolo Emilio Signorini, Ad di Iren egià presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, degli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli, dell'imprenditore Mauro Vianello, del consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, e di Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione.

Gli altri destinatari dell'ordinanza sono Arturo Angelo Testa e Italo Maurizio Testa, e di Venanzio Maurici. Signorini, indagato per corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, e' destinatario di una misura della custodia cautelare in carcere, mentre per Toti sono stati disposti gli arresti domiciliari per gli stessi reati.