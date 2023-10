Di euronews

La guerra tra Israele e Hamas favorisce la Russia, ma gli Stati Uniti hanno la forza finanziaria per combattere su entrambi i fronti. Cresce l'influenza del Cremlino in Europa

Il sostegno degli Stati Uniti è stato fondamentale per l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Solo per gli aiuti militari, Washington ha contribuito con oltre 46 miliardi di dollari, più dei dieci donatori successivi messi insieme.

Volodymyr Zelensky insiste sul fatto che è necessario fare di più e la Casa Bianca garantisce un sostegno incondizionato, ma la guerra tra Israele e Hamas minaccia di relegare l'Ucraina a ricoprire un ruolo secondario nell'agenda internazionale.

Natasha Lindsteadt, docente di politica all'Università dell'Essex, ritiene che "la Russia abbia molto da guadagnare" dall'attuale situazione in Medio Oriente, poiché "gli Stati Uniti saranno un po' più distratti e c'è un po' di stanchezza, sia in Europa che negli Stati Uniti, riguardo agli aiuti all'Ucraina".

Secondo l'analista politico, la situazione è ulteriormente complicata dalla complessa politica interna degli Stati Uniti. Soprattutto per quanto riguarda i repubblicani"In particolare quelli di destra, non vogliono continuare ad aiutare l'Ucraina. Gli ucraini avranno un vero problema se i repubblicani conquisteranno la maggioranza alla Camera e al Senato e se Donald Trump vincerà la presidenza, perché hanno detto chiaramente che non vogliono continuare a sostenere l'Ucraina".

È possibile finanziare entrambi i conflitti?

L'impasse è essenzialmente politica. Natasha Lindsteadt sottolinea che, in termini finanziari, gli Stati Uniti hanno risorse sufficienti per finanziare contemporaneamente le guerre in Ucraina e in Israele. Gli Stati Uniti hanno un enorme bilancio militare "Di oltre 800 miliardi di dollari. Gli aiuti all'Ucraina sono una parte molto, molto piccola di questo bilancio. E anche gli aiuti a Israele sono una parte molto piccola di quel bilancio.

Non credo che gli Stati Uniti vogliano essere coinvolti direttamente in una di queste guerre, ma sicuramente hanno la possibilità economica di sostenerle entrambe".

Anche se il sostegno militare degli Stati Uniti è subordinato alle elezioni del prossimo anno, Lindsteadt ritiene che non si possa abbandonare l'Ucraina. Il mondo non può permettersi di lasciare che i russi vincano perché "Se ci fermiamo con l'Ucraina, chi può sapere cosa succederà dopo? La Russia ha detto chiaramente di voler espandere la propria sfera d'influenza. Ha già invaso altri Paesi, soprattutto quando l'indice di gradimento di Putin è particolarmente buono. Credo che, data la vicinanza della Russia alle porte dell'Europa, ci sia il timore reale che la Russia continui a violare i diritti dei Paesi europei, sia indirettamente che direttamente".

Mentre Vladimir Putin non ha ottenuto molte vittorie sul fronte militare, sul fronte politico l'influenza del Cremlino continua a crescere e sta cominciando a creare seri problemi a Bruxelles.