Nuovo bilancio delle vittime: 14.532, causate nella Striscia di Gaza dagli attacchi israeliani. Per la tregua, "solo problemi logistici": inizierà da venerdì. Ma Netanyahu gela le speranze: "Poi la guerra continuerà"

Nessun ostaggio verrà rilasciato fino a venerdì.

L'attesa per il ritorno dei propri cari continua.

All'ultimo momento, Il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegbi, ha annunciato che il previsto scambio di 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane con 50 ostaggi israeliani a Gaza è stato rinviato almeno fino a venerdì.

C'è anche il dubbio su quando inizierà il promesso cessate il fuoco temporaneo.

Ma lo stesso funzionario israeliano, vicino ai negoziati, ha dichiarato ad Haaretz che il ritardo nell'attuazione dell'accordo sugli ostaggi e sulla tregua deriva da questioni amministrative "che sono in fase di risoluzione", quindi "non c'è motivo di preoccuparsi". "Il ritardo non deriva da una rottura dei colloqui, ma piuttosto dalla necessità di risolvere le questioni amministrative, che sono in fase di risoluzione", ha aggiunto.

"In ogni caso, che sia chiaro: la guerra continua". Benjamin Netanyahu 74 anni, primo ministro israeliano

Nella tarda serata di mercoledì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accompagnato da altri membri del governo di Tel Aviv, ha cercato di rassicurare l'opinione pubblica che l'accordo sugli ostaggi era la decisione giusta.

"Non sempre un'operazione militare per la restituzione degli ostaggi è possibile, e quindi non stiamo aspettando. Stiamo sfruttando ogni briciolo di opportunità per il rilascio dei nostri ostaggi. Perché il loro ritorno è una missione sacra. L'esercito e tutti i funzionari della sicurezza stanno sostenendo pienamente la disposizione. In ogni caso, che sia chiaro: la guerra continua", ha dichiarato Netanyahu.

47 giorni di guerra

In vista della tregua concordata, Israele ha continuato le sue operazioni di terra e di aria a Gaza.

I media palestinesi riferiscono che aerei e artiglieria israeliani hanno colpito la città meridionale di Khan Yunis, storica roccaforte di Hamas, in almeno due ondate e che 15 persone sono state uccise.

Sono stati segnalati attacchi anche in diverse altre parti di Gaza, tra cui il campo profughi di Jabaliya, a nord di Gaza City, e il campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

Campo profughi di Nuseirat. (22.11.2023) Telegram

Mercoledì, circa 160 palestinesi - tra cui 50 appartenenti ad una stessa famiglia - sarebbero stati uccisi.

Wafa, l'agenzia di stampa palestinese, ha riferito che 81 persone sono state uccise dalla mezzanotte di mercoledì ,quando le loro case sono state prese di mira nel centro della Striscia.

Si ritiene che altri 60 siano morti dopo i bombardamenti a Jabaliya e dintorni.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che 14.532 persone, tra cui oltre 5mila bambini, sono state uccise dagli attacchi israeliani.

Una delle vittime degli attacchi israeliani sul campo profughi di Nuseirat: il fotogiornalista palestinese Muhammad Moin Ayas. Telegram

Ambulanze "ostruite"

L'esercito israeliano ha "ostruito" un convoglio di ambulanze che trasportava 190 tra feriti e malati dell'ospedale Al-Shifa, costringendo il viaggio a durare quasi 20 ore, secondo un rapporto dell'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) dell'Onu,

Il lungo ritardo al checkpoint militare israeliano che divide il nord e il sud della Striscia di Gaza ha "messo in pericolo la vita" dei pazienti, afferma la Mezzaluna rossa palestinese.