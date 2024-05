Ucraina, la terza Pasqua ortodossa in tempo di guerra

Di Euronews

I soldati al fronte celebrano la terza Pasqua ortodossa dall'inizio del conflitto. Messaggio di Zelensky alla nazione

Per il terzo anno consecutivo, molti soldatiucraini cristiano-ortodossi celebrano la Pasquain prima linea. Si tratta di un periodo dell'anno molto impegnativo per i rappresentanti della Chiesa, compresi i sacerdoti al fronte.

Ivan, cappellano della 72ª Brigata meccanizzata dell'esercito ucraino, dopo aver raggiunto una postazione dell'esercito ucraino nel cuore della notte, ha tenuto una breve funzione con i soldati e ha benedetto i dolci pasquali che sarebbero poi andati alle truppe in prima linea e nei dintorni. Durante la funzione si sono udite delle esplosioni, ma il sacerdote Ivan non ha smesso di pregare.

Zelensky si congratula con la nazione e rende omaggio ai caduti

In occasione della Pasqua ortodossa, il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione in occasione delle festività pasquali celebrate in Ucraina, lanciano un appelloper la "vittoria del bene e della giustizia, la vittoria della vita sulla morte".

Si è quindi congratulato con la nazione e ha dichiarato: "Ogni uomo e donna ucraino si dedica alla sacra causa di difendere la propria patria dalle tenebre e dal male". Infine, il capo di Stato di Kiev ha reso omaggio a coloro che hanno perso la vita durante il conflitto.