Di euronews

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che svolgerà esercitazioni nucleari dopo le "minacce" dell'occidente senza specificare quando. Secondo l'Isw Mosca ha stanziato 50mila soldati al confine con l'Ucraina Nord-orientale

PUBBLICITÀ

Il ministero della Difesa russo ha annunciato lunedì che l'esercito si sta preparando a condurre esercitazioni con armi nucleari tattiche in risposta alle “minacce e provocazioni” occidentali. Mentre secondo gli osservatori militari ucraini Mosca avrebbe stanziato 50mila soldati negli oblast di Belgorod, Kursk e Bryansk.

“Su ordine del Comandante Supremo delle Forze Armate della Federazione Russa, al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche a svolgere missioni di combattimento, lo Stato Maggiore ha iniziato i preparativi per condurre esercitazioni nel prossimo futuro”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato.

Il ministero ha aggiunto che le esercitazioni coinvolgeranno le unità missilistiche del Distretto militare meridionale russo, che ha sede nella città di Rostov-on-Don, nonché le forze aeronautiche e navali.

“Durante l'esercitazione, verranno eseguite una serie di misure per esercitarsi sui temi della preparazione e dell'uso di armi nucleari non strategiche”, si legge nel comunicato.

Secondo il Ministero della Difesa, le esercitazioni mirano a mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature in presenza di “dichiarazioni provocatorie e minacce di alcuni funzionari occidentali contro la Federazione Russa”. Il ministero della Difesa non ha precisato la data prevista per le esercitazioni sulle armi nucleari.

Il presidente Vladimir Putin ha messo le forze nucleari russe in stato di massima allerta pochi giorni dopo aver ordinato alle truppe russe di invadere l'Ucraina nel febbraio 2022.

L'anno scorso, Putin ha firmato una legge che revoca la ratifica da parte della Russia del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, che vietava i test dal vivo di armi nucleari. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Mosca intende comunque mantenere una moratoria sulla proibizione dei test nucleari.

Isw: 50mila soldati russi al confine con l'Ucraina nord-orientale

L'Institute for the study of war (Isw) riporta che l'esercito russo ha dislocato un battaglione della 76esima divisione aviotrasportata (Vdv) nella regione di Kursk come parte di un più ampio sforzo volto a raccogliere una forza significativa dal punto di vista operativo per una possibile futura operazione offensiva contro l'Ucraina nord-orientale e la città di Kharkiv.

L'Isw ha aggiunto che l'osservatore militare ucraino Kostyantyn Mashovets ha dichiarato il 5 maggio che l'esercito russo ha radunato circa 50mila effettivi negli oblast di Belgorod, Kursk e Bryansk come parte del suo Raggruppamento di Forze del Nord. Mashovets ha affermato che l'esercito russo ha concentrato più di 31mila truppe nell'oblast di Belgorod, più di diecimila truppe nell'oblast di Kursk e più di ottomila truppe nell'oblast di Bryansk.