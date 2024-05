Israele non ha accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata da Hamas a seguito della mediazione di Egitto e Qatar. Intanto l'Idf ha dichiarato di essere entrato a Rafah dove sta colpendo obiettivi militari

"La proposta di Hamas sul cessate il fuoco non soddisfa le richieste di Israele", lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo essersi riunito col gabinetto di guerra che ha deciso all'unanimità' di continuare le operazioni a Rafah nella Striscia di Gaza.

L'annuncio arriva poche ore dopo che il gruppo palestinese aveva accettato la proposta di un cessate il fuoco da parte di Egitto e Qatar.

"L'Idf sta lanciando in questo momento attacchi mirati contro obiettivi terroristici di Hamas nella parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza", è quanto si legge da un comunicato dell'esercito postato sui social media.

La proposta di un cessate il fuoco prevedeva varie fasi che avrebbero portato alla fine dei sette mesi di guerra a Gaza. Hamas avrebbe rilasciato gli ostaggi in cambio di un ritiro di Israele dalla Striscia.

Tuttavia, l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la proposta era “lontana dalle richieste essenziali di Israele”, ma che avrebbe comunque inviato dei negoziatori per continuare i colloqui su un accordo di cessate il fuoco.

All'inizio di lunedì, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ordinato a circa 100 mila persone di evacuare Rafah. Per Tel Aviv, Rafah è l'ultima roccaforte del gruppo militante palestinese. Gli Stati uniti si oppongono all'invasione di Rafah a meno che Israele non fornisca un piano “credibile” per proteggere i civili.