Proseguono i combattimenti in Donetsk. Le forze russe hanno guadagnato terreno a Ocheretyne. Mosca ha poi fatto sapere di aver abbattuto quattro missili Atacms lanciati sulla Crimea

Prosegue incessante l'offensiva russa nell'est dell'Ucraina. Attacchi anche a Kharkiv, dove le forze di Mosca hanno preso di mira le centrali elettriche. Il ministero della Difesa di Mosca ha poi fatto sapere di aver abbattuto quattro missili Atacms lanciati dall'Ucraina.

Combattimenti nel Donetsk: cittadini in fuga

Il villaggio di Ocheretyne è stato martoriato dai combattimenti, lo mostrano i filmati ottenuti da un drone dell'Associated Press. Il villaggio è stato uno degli ultimi obiettivi delle forze russe nella regione di Donetsk.

Le truppe russe stanno avanzando nell'area, colpendo le forze di Kiev, esaurite e prive di munizioni, con artiglieria, droni e bombe. L'esercito ucraino ha riconosciuto che i russi hanno conquistato un “punto d'appoggio” a Ocheretyne, che prima della guerra contava circa tremila abitanti, ma afferma che i combattimenti continuano.

I residenti si sono affannati a fuggire dal villaggio, tra cui una donna di 98 anni che la scorsa settimana ha percorso quasi dieci chilometri da sola, indossando un paio di ciabatte e sostenuta da un bastone, fino a raggiungere le linee del fronte ucraino.

Nel filmato non si vede una sola persona e nessun edificio di Ocheretyne sembra essere rimasto indenne dai combattimenti. La maggior parte delle case, dei condomini e degli altri edifici sembrano danneggiati in modo irreparabile e molte case sono state ridotte a mucchi di legno e mattoni. Anche una fabbrica in periferia è stata gravemente danneggiata. Il filmato mostra anche il fumo che fuoriesce da diverse case e gli incendi che divampano in almeno due edifici.

Mosca attacca le centrali energetiche a Kharkiv

Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, nel tentativo di colpire le infrastrutture energetiche della regione e di terrorizzare i suoi 1,3 milioni di abitanti.

Quattro persone sono state ferite e un edificio civile a due piani è stato danneggiato e incendiato durante la notte dopo che le forze russe hanno colpito Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, con l'esplosione di droni, lo ha fatto sapere sabato il governatore regionale Oleh Syniehubov. I quattro, tra cui un tredicenne, sono stati feriti dalla caduta di detriti, ha dichiarato sull'app di messaggistica Telegram.

L'esercito ucraino ha dichiarato che la Russia ha lanciato un totale di 13 droni Shahed contro le regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk dell'Ucraina orientale durante la notte, tutti abbattuti dalle difese aeree ucraine.

Syniehubov ha detto che la Russia ha bombardato Kharkiv anche venerdì, danneggiando edifici residenziali e innescando un incendio. Una donna di 82 anni è morta e due uomini sono rimasti feriti.

In Crimea abbattuti missili Atacms forniti dagli Usa all'Ucraina

Il ministero della Difesa russo ha affermato sabato all'inizio della giornata che le sue forze hanno abbattuto quattro missili Atacms a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti sopra la penisola di Crimea. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli.

L'Ucraina ha recentemente iniziato a utilizzare i missili, forniti segretamente dagli Stati Uniti, per colpire le aree controllate dai russi, tra cui un aeroporto militare in Crimea e in un'altra area a est della città occupata di Berdyansk. L'informazione è stata confermata dagli Stati Uniti nei giorni scorsi.

Da tempo richiesti dai leader ucraini, i nuovi missili offrono all'Ucraina una distanza d'attacco quasi doppia (fino a 300 chilometri) rispetto alla versione a medio raggio delle armi ricevute dagli Stati Uniti lo scorso ottobre.