Non abbassare la guardia. La variante Delta corre veloce e in Europa c’è il rischio di una nuova ondata, dove dopo dieci settimane di casi in calo. I contagi tornano a salire e il Direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, Hans Kluge, lancia un monito chiedendo a tutti di essere disciplinati il più possibile.

Attenzione a Euro 2020. L’OMS sollecita poi un "migliore monitoraggio" degli spettatori degli Europei di calcio invitando le città che ospiteranno le ultime partite a effettuare controlli più accurati durante gli spostamenti dei tifosi.

" La scorsa settimana il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni" - ha detto Kluge in conferenza stampa. “Milioni di persone non sono ancora state vaccinate. La variante Delta ha surclassato quella Alpha molto rapidamente e questo sta portando di nuovo ad un aumento di ricoveri e dei decessi.”

Vaccinare, tracciare e monitorare

Vaccinare più gente possibile, anche perché secondo quanto comunicato dall’Agenzia europea per i medicinali(EMA) i quattro vaccini approvati, e al momento in uso, proteggono dalla variante inglese. I focolai tuttavia aumentano ovunque, Gran Bretagna, Francia, Russia, Portogallo, Spagna e Italia. Bruxelles ha chiesto agli stati membri di coordinarsi in caso di emergenza.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stimato che entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% dei nuovi casi di Covid-19 nell'Unione europea. La preoccupazione dell'Agenzia dell'Onu è che non tutta la popolazione europea sarà completamente vaccinata per quella data. Secondo gli ultimi dati il 63% deve ancora ricevere la prima dose.

In Russia, intanto si registra un nuovo record: 23.543 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, In termini relativi il numero di casi è cresciuto dello 0,43%. I morti invece sono 672. Anche Israele è corso ai ripari e ora pensa di chiudere l'aeroporto. Nel Paese continuano a salire le nuove infezioni da variante Delta. Nonostante l’alta percentuale di persone vaccinate, i casi aumentano.

Precipita la situazione a Maiorca

Va sempre peggio la situazione a Maiorca dove sono saliti a 1700 i contagi da Covid dopo un raduno di centinaia di studenti spagnoli per festeggiare con feste e concerti la fine dell’anno scolastico.

Ad essere colpite dal contagio sono 11 comunità. Quella è di Madrid è la più colpita con 656 casi accertati, di cui 593 ragazzi positivi e 63 con trasmissione secondaria. Un 18enne sarebbe ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Elche. In Spagna sono in forte aumento i casi di coronavirus tra i giovani. L’allarme arriva dal ministero della Sanità.