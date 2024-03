Vaccinazioni per la pertosse in Repubblica Ceca - Diritti d'autore CT vía EBU

Di Euronews

In Repubblica Ceca sta tornando la pertosse. In una sola settimana sono stati registrati 827 nuovi casi, portando il totale a tremila dall'inizio dell'anno. Il boom di contagi avviene per via della scarsa copertura vaccinale, specialmente tra i giovani