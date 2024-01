Di Euronews

Scandalo in Germania per il sospetto traffico di Paxlovid da parte di diverse farmacie. Il farmaco anti-Covid fornito gratuitamente dal governo federale sarebbe stato rivenduto illegalmente, anche all'estero

Diversi proprietari di farmacie in Germania risultano indagati perché sospettati di aver rivenduto illegalmente, anche all'estero, il farmaco anti-Covid Paxlovid, fornito gratuitamente dal governo federale. La denuncia è partita dal ministero della Salute dopo che molte farmacie avevano emesso ordini ingenti del medicinale, sospettandole che lo avessero venduto in maniera illegale.

Cos'è il Paxlovid e perché è usato contro il Covid in Germania

Il Paxlovid, prodotto da Pfizer e approvato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) nel gennaio 2022, è stato pubblicizzato come un farmaco efficace, in grado di ridurre il 90% dei casi più gravi. Inoltre, viene rilasciato sotto forma di pillole che il paziente può assumere a casa.

Farmacie sospettate di rivendere il farmaco all'estero

Il governo federale tedesco le ha acquistate da Pfizer per (secondo quanto riferito) 650 euro per scatola (contenente 30 pillole). Il farmaco è fornito gratuitamente alle farmacie per la cura dei pazienti affetti dal Covid-19.

Gli inquirenti hanno scoperto che diverse farmacie avevano ordinato una quantità eccessiva di farmaco, molte centinaia di scatole, anche se risultava improbabile che una singola farmacia potesse avere nelle sue vicinanze un numero così elevato di pazienti Covid nello stesso momento. L'indagine ha fatto sorgere il sospetto che i farmacisti potessero vendere illegalmente i farmaci "gratuiti", anche all'estero. In particolare, una farmacista di Baden-Baden, contro la quale è già stata sporta denuncia, è sospettata di aver venduto Paxlovid in Russia e Ucraina.