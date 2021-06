Variante Delta: minaccia sulle vacanze

Casi quadruplicati in poche settimane in Italia. Record di decessi in Russia e Portogallo che la riconosce ormai come dominante nei contagi. Nel giorno in cui l'Italia passa officialmente tutta in bianco e cala le mascherine, la variante Delta continua la sua progressione nel mondo, inducendo a retromarce e cautele.

Portogallo osservato speciale. La Germania introduce la quarantena

Ottantacinque i paesi in cui è ormai presente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con Berlino che segue Londra nell'inserire il Portogallo nella lista dei paesi a rischio. La quarantena imposta ai viaggiatori di ritorno a partire da domani, accorcia le vacanze a molti e allarma gli operatori del settore turistico.

Record di decessi in Russia. Le misure di contenimento

Osservata speciale anche la Russia, dove il virus corre come mai prima. Di 144 morti in 24 ore il triste record segnato nella giornata di domenica. Le autorità escludono al momento un nuovo lockdown, ma tornano telelavoro e vaccinazione obbligatoria per alcune categorie. "Certo è una situazione scocciante - dice una residente a Mosca -. Essendo già risultata positiva all'inizio della pandemia, so però cosa significa. È davvero importante fare tutto il possibile per fermare questo virus".

Record di decessi in Russia: 144 vittime nelle ultime 24 ore Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Primo caso di Delta Plus in Danimarca

La Danimarca registra intanto il primo caso di Delta Plus, la variante che ancora interroga la scienza, per la velocità di propagazione. In merito alle varianti, dall'Italia arriva intanto l'invito alla cautela di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza Coronavirus: "I vaccini da soli rischiano di non bastare. Contro le varianti si mantenga ogni cautela".