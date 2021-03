Basta poco per finire in manette nella Russia di Vladimir Putin.

La polizia russa, sabato mattina, ha arrestato circa 150 partecipanti a un forum - chiamato "Russia Municipale" - di membri indipendenti dei consigli municipali di Mosca.

Mosca: manette per chi partecipa ad eventi "indesiderati"

La polizia si è presentata al raduno poco dopo la sua apertura, ponendo in arresto tutti i presenti, con l'accusa di aver partecipato a un evento promosso da un'organizzazione giudicata "indesiderata" dal Cremlino.

Un ufficiale di polizia, che ha guidato il blitz, ha dichiarato che gli arrestati sono stati portati al distretto di polizia e accusati di violazioni amministrative.

Arresto in diretta! AP Photo

OVD-Info, un gruppo indipendente che monitora gli arresti e la repressione politica in Russia, afferma più di 150 partecipanti al forum sono stati effettivamente arrestati.

Tra di loro, scrive un'attivista su Twitter, anche Vladimir Kara-Murza e il deputato Maxim Reznik.

L'ombra di "Open Russia"

Il raduno è stato organizzato dai Democratici Uniti, guidati dal politico Andrey Pivovarov, che ebbe un ruolo di primo piano - fu il Direttore operativo - in "Open Russia", un gruppo finanziato dal magnate Mikhail Khodorkovsky, che ora vive a Londra, dopo dieci anni passati in carcere in Russia, come vendetta politica - secondo Khodorkovsky - per aver sfidato il governo di Putin.

Celebre anche il caso dell'attivista di "Open Russia", Anastasia Shevchenko, arrestata durante una manifestazione.

Andrey Pivovarov, durante una manifestazione a Mosca nell'estate 2020. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Leggi ad hoc volute dal Cremlino

Una legge russa del 2015 ha introdotto una condanna penale per l'appartenenza a organizzazioni "indesiderate" e, in questo modo, lo "Zar" ha già vietato le attività di circa 30 gruppi, tra cui "Open Russia".

Una legge precedente ha obbligato le organizzazioni non governative che ricevono finanziamenti stranieri e si impegnano in attività vagamente descritte come "politiche" a registrarsi come "agenti stranieri"...

Le leggi sono state duramente criticate dall'opposizione, nel tentativo di soffocare il dissenso, ma le autorità russe le hanno sempre respinte, come risposta adeguata agli sforzi occidentali per minare la stabilità del paese.

Le riflessioni di Vladimir Putin sulla situazione politica russa. Alexei Druzhinin/Sputnik

In vista delle elezioni di settembre

L'ulteriore giro di vite della polizia segue l'arresto e la detenzione di Alexei Navalny, nemico pubblico numero 1 di Putin.

.In febbraio, Navalny è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per aver violato i termini della sua libertà condizionata, durante la convalescenza in Germania: accuse che il leader del partito "Russia del Futuro" ha definito come l'ennesima vendetta del Cremlino.

Le nuove elezioni in Russia sono in programma in settembre, ma la popolarità del partito sostenuto da Putin - che ambisce a restare in carica fino al 2036 -, "Russia Unita", è decisamente in calo, secondo i recenti sondaggi indipendenti.