Cinque mila luci accese, una per ogni manifestante, a formare una costellazione di stelle.

Va avanti anche cosi la protesta in piazza Indipendenza a Minsk, la capitale della Bielorussia.

Un'altra notte di manifestazioni pacifiche, a due settimane esatte dalle elezioni dello scorso 9 agosto vinte da Alexander Lukashenko, con il sospetto di brogli, almeno secondo l'opposizione.

Ogni mezzo va bene per protestare contro Lukashenko.

Lukashenko mostra i muscoli

Lukashenko, intanto, mostra i muscoli, seguendo le esercitazioni delle unità militari a Grodno e raccomandando al ministro della Difesa: "Prendete misure più rigorose nei confronti di chi protesta".

Sembra un ulteriore invito alla violenza, dopo gli oltre 7.000 arresti avvenuti all'indomani delle elezioni, quando sono scoppiati i primi disordini, che hanno provocato persino quattro vittime.



Fabbriche chiuse e censura ai siti d'informazione

Lukashenko ha deciso altresì la chiusura, da lunedi 24 agosto, di tutte le fabbriche in cui ci sono operai in sciopero: il suo obiettivo è creare una spaccatura tra i lavoratori. Perchè chi non vuole scioperare, ma non può lavorare, potrebbe esortare gli altri a lasciar perdere...

Ma i comitati di fabbrica sembrano intenzionati ad andare fino in fondo.

E prosegue anche l'operazione di censura da parte del governo: bloccati oltre 50 siti web di informazione.

Ma oggi, domenica 23 agosto, è la giornata della Marcia della Libertà, per le vie di Mins. A cui è prevista la partecipazione di 50.000 persone.



"Siamo al limite!"

"Siamo in molti. È impossibile chiudere tutto, licenziare tutti e imprigionare tutti. È irreale. Se mettono in prigione un centinaio di persone, domani protesteranno in duecento. Succederà, perché la gente non sopporta più Lukashenko. Siamo al limite", grida la sua rabbia Irina, che ha partecipato alla manifestazione di sabato sera.



La voce di Svetlana

Da Vilnius, in Lituania, dove si trova in esilio volontario, interviene la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya.

"Il primo passo è il rilascio dei prigionieri politici e con l'aiuto del Consiglio di coordinamento possiamo provare ad avere un dialogo che porterà a nuove elezioni".

"Vogliamo elezioni trasparenti e giuste, con le quali i cittadini avranno l'opportunità di scegliere il loro vero leader". Svetlana Tikhanovskaya 37 anni, leader dell'opposizione bielorussa