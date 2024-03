Un cittadino lituano è morto in carcere in Bielorussia senza che il governo del suo Paese fosse avvisato. Le autorità lituane hanno scoperto l'accaduto solo dopo numerosi tentativi di contattare l'uomo e ora vogliono spiegazioni

"Sono state fatte molte richieste, sono state scritte molte lettere, sono stati fatti molti appelli per un incontro. Non ci è stato dato, quindi abbiamo scritto un'altra nota. In risposta a questa nota, abbiamo ricevuto una telefonata dalle istituzioni bielorusse in cui si dice che non è possibile organizzare un incontro, perché il cittadino lituano è morto", afferma Asta Andrijauskiene, ambasciatrice lituana in Bielorussia.

Sorprese e indignate per la morte del cittadino lituano, le autorità del Paese chiedono spiegazioni alla controparte bielorussa.

Secondo l'ambasciatrice "molti cittadini lituani sono trattenuti in Bielorussia" per diversi motivi. Nella maggior parte dei casi, le autorità vengono informate da persone che hanno perso le tracce di parenti partiti per la Bielorussia.

La leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha marciato la scorsa settimana verso l'ambasciata del Paese in Lituania, tenendo in mano una foto del marito imprigionato e chiedendo informazioni su di lui dopo un anno di isolamento.

La leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya tiene in mano un ritratto del marito incarcerato Syarhey Tsikhanousky durante una protesta Mindaugas Kulbis/AP

Siarhei Tsikhanouski è uno dei tanti esponenti di spicco dell'opposizione incarcerati di cui i parenti dicono di non avere notizie da almeno un anno.

"Da un anno esatto, né io né i miei figli sappiamo quale sia la sorte di Siarhei, che è tenuto in prigione dalle autorità bielorusse in completo isolamento", ha dichiarato Tsikhanouskaya.

La donna ha chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di intervenire in Bielorussia sulla sorte dei prigionieri politici.