Ue: colloqui tra gli Stati membri per vietare i trasbordi di Gnl russo

I Paesi dell'Unione Europea hanno dato il via mercoledì ai negoziati sul prossimo ciclo di sanzioni contro la Russia, che per la prima volta prenderanno di mira il Gas naturale liquefatto (Gnl)

La proposta sul tavolo rompe un tabù a lungo mantenuto a Bruxelles, poiché il gas russo è stato finora completamente risparmiato da qualsiasi restrizione, nonostante i ripetuti appelli di Polonia, Paesi baltici, Paesi nordici e, soprattutto, dell'Ucraina.

Ma il piano, progettato dalla Commissione europea, non prevede un divieto assoluto di importazione, come il blocco ha fatto in precedenza con il carbone e il petrolio marittimo.

Il piano mira invece a vietare i trasbordi di gas naturale liquefatto (Gnl) russo, ovvero la pratica di riesportare il Gnl che arriva nei porti dell'Ue verso altri Paesi.

Il 93 per cento delle esportazioni di Gnl gestito dall'industria marittima dei Paesi del G7

Il Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (Crea), un'organizzazione indipendente che monitora i combustibili fossili russi, stima che **l'anno scorso il blocco abbia pagato 8,2 miliardi di euro per 20 miliardi di metri cubi (**bcm) di Gnl russo, pari al 5 per cento del consumo totale di gas. Belgio, Francia e Spagna sono stati i principali punti di ingresso del Gnl russo.

Circa il 22 per cento di queste forniture è stato trasbordato a livello globale, con l'8 per cento (1,6 bcm) inviato ad altri Stati membri, secondo il Crea, mentre il resto è stato destinato a Cina, India, Turchia e altri clienti.

Ciò riflette il ruolo di primo piano svolto dalle compagnie occidentali nei settori dell'assicurazione del carico e dei servizi di spedizione: l'anno scorso, l'industria marittima dei Paesi del G7 ha gestito il 93 per cento delle esportazioni di Gnl della Russia, un trasporto valutato in 15,5 miliardi di euro.

La bozza di sanzioni, inviata venerdì agli Stati membri, mira a frenare questa attività lucrativa e a ridurre la capacità della Russia di spostare le sue preziose forniture in tutto il mondo. Le sanzioni riguardano anche tre progetti per il Gnl con sede in Russia che non sono ancora operativi (Reuters ha identificato i progetti come Arctic LNG 2, Ust Luga e Murmansk).

La Russia riesce ad aggirare le sanzioni

Tuttavia, il Cremlino si è dimostrato abile nell'eludere questi vincoli, come è diventato evidente nel limite di prezzo che il G7 e l'Australia hanno imposto al petrolio russo trasportato via mare. Nonostante la limitazione a 60 dollari al barile, la Russia ha continuato, negli ultimi mesi, a vendere il suo petrolio degli Urali a un prezzo compreso tra i 70 e gli 80 dollari.

Mosca vi sarebbe riuscita grazie a una cosiddetta "flotta ombra" di petroliere vecchie e di piccole dimensioni che trasportano petrolio senza assicurazioni di livello occidentale, rendendole più difficili da rintracciare.

Il giro di vite su questa flotta fa parte dell'ultima tornata di sanzioni, che un diplomatico ha definito "piuttosto sostanziale" in quanto riguarda anche altri settori economici.

Gli ambasciatori hanno avuto una prima discussione mercoledì, ma ci vorranno settimane prima che i 27 Paesi raggiungano un accordo finale. Le sanzioni sul settore energetico sono considerate altamente sensibili e in passato hanno portato a colloqui prolungati e a concessioni dell'ultimo minuto. Se approvate, le sanzioni rappresenteranno il 14esimo pacchetto dal febbraio 2022.