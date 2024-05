Di Euronews

Due agenti, che operavano su ordine di Mosca, stavano preparando l'omicidio del Presidente ucraino Zelensky. La rete di agenti stava prendendo di mira anche alti funzionari ucraini

Due colonnelli sospettati di preparare l'assassinio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su ordine di Mosca sono stati arrestati, ha dichiarato martedì il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu).

Una "rete di agenti" che operavano per l'Fsb, il servizio di sicurezza federale russo, è stata smantellata, ha annunciato Kiev a mezzogiorno di martedì in un comunicato stampa. La rete stava "attivamente sviluppando piani per eliminare il Presidente Zelensky".

I due agenti stavano anche pianificando l'esecuzione di alti funzionari ucraini, si legge nel comunicato.

"L'attacco, che doveva essere un regalo a Putin prima dell'inaugurazione, è stato in realtà un fallimento dei servizi speciali russi", ha dichiarato Vasyl Malyuk, capo dei servizi di sicurezza ucraini. Uno degli agenti ucraini avrebbe procurato esplosivi e droni.

Gli agenti avrebbero cercato di reclutare soldati "vicini alla protezione del presidente" per "prendere in ostaggio il capo di Stato e poi ucciderlo", si legge nella dichiarazione.

"Il nemico è forte ed esperto, non deve essere sottovalutato. Continueremo a lavorare in modo attivo per garantire che ogni traditore riceva le meritate condanne giudiziarie", ha dichiarato il capo dell'Sbu, Vasyl Malyuk.

I due imputati sono stati perquisiti e arrestati. Accusati di alto tradimento e preparazione di un atto terroristico, rischiano ora l'ergastolo.