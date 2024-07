Gli ambientalisti del gruppo Last Generation si sono introdotti sulle piste dell'aeroporto di Francoforte per protestare contro le emissioni prodotte dal settore dell'aviazione. Le autorità hanno disposto il blocco del traffico aereo con centinaia di voli cancellati o deviati. Riaperte ora le piste

Voli cancellati, centinaia di persone rimaste a terra e l'intero aeroporto di Francoforte bloccato. Nella mattinata di giovedì per alcune ore ha regnato il caos nel più importante scalo della Germania, dopo che gli attivisti per il clima di Ultima generazione si sono introdotti nelle piste dell'aeroporto provocando il blocco del traffico aereo.

Sei membri del gruppo hanno tagliato la recinzione per entrare, portando con loro diversi striscioni che recitavano "il petrolio uccide" e incollando le mani alle piste. Su 1.400 voli 140 sono stati cancellati, secondo quanto riferito da un portavoce dell'aeroporto. Tutti i voli in arrivo e in partenza sono stati temporaneamente sospesi.

Ora il servizio è stato ripristinato, ha affermato l'aeroporto sul suo sito web, ma ai passeggeri è stato comunque consigliato di controllare lo stato del loro volo prima di recarsi sul posto per via di possibili ritardi.

L'episodio si è verificato a meno di una settimana dal blocco del sistema Microsoft che ha portato alla cancellazione di circa 3.500 voli in tutto il mondo.

La campagna degli attivisti per il clima contro le emissioni di carbonio

Già mercoledì, gli attivisti di Ultima generazione avevano interrotto, per breve tempo, il traffico dell'aeroporto tedesco di Colonia-Bonn, mentre altri militanti ambientalisti sono stati arrestati all'aeroporto londinese di Heathrow.

Gli organizzatori dell'azione fanno parte della rete A22, che riunisce i movimenti di protesta non violenta per il clima. All'inizio del mese avevano dichiarato di voler colpire gli aeroporti di diversi Paesi. In Germania, il gruppo chiede che il governo tedesco abbandoni petrolio, gas e carbone entro il 2030.

Le emissioni globali di carbonio prodotte dal settore dell'aviazione rappresentano circa il 2,5 per cento del totale. Molto più delle emissioni prodotte da Paesi come Brasile e Francia insieme, fa notare l'agenzia di stampa Agi.