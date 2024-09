La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha difeso il suo film "Russi in guerra" come un "tentativo di vedere attraverso la nebbia della guerra"

Il nuovo film della documentarista russo-canadese Anastasia Trofimova ha scatenato una polemica alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro delle discussioni la rappresentazione "simpatica" dei soldati russi in prima linea nella guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina. Trofimova ha trascorso sette mesi vivendo con le truppe russe al fronte per girare la pellicola Russi in guerra, presentata in anteprima fuori concorso a Venezia. La regista d'altra parte non ha fatto mistero delle proprie intenzioni: sfatare gli stereotipi sui soldati russi in Occidente.

"In Russia sono eroi che non muoiono mai. In Occidente sono per lo più criminali di guerra, criminali di guerra, criminali di guerra", ha dichiarato Trofimova alla stampa prima della prima del suo film. "Per me, lo shock più grande è stato vedere quanto fossero 'ordinari'. Ragazzi assolutamente normali, con famiglie, con senso dell'umorismo, con una loro comprensione di ciò che sta accadendo in questa guerra".

Per Russi in guerra, Trofimova afferma di aver lavorato senza l'autorizzazione del Cremlino per girare il documentario. Il film racconta la storia di un battaglione logorato che si muove attraverso l'Ucraina, alle prese con la cattiva gestione delle forze armate russe. Molti dei soldati ammettono di combattere solo per denaro, altri affermano di essere motivati dal cameratismo. La pellicola si concentra anche su un gruppo di medici russi che raccolgono i corpi dei compagni di guerra.

Il film è stato criticato per la scarsa conoscenza dei combattimenti e per l'assenza di un'idea della distruzione dell'Ucraina causata dalle forze russe, nonché per il fatto che un soldato russo respinge le accuse di crimini di guerra mosse per fatti avvenuti in Ucraina.

La giornalista ucraina Olga Tokariuk ha criticato la proiezione del film al Lido, scrivendo: "Un ottimo esempio di propaganda russa alla Mostra del Cinema di Venezia. Un documentario di una regista che in passato ha realizzato film per RT, che cerca di coprire i crimini di guerra russi in Ucraina e di descrivere i soldati russi come 'povere vittime' del regime".

Trofimova ha dichiarato di non aver assistito ad alcun segnale che lasciasse ipotizzare crimini di guerra durante il periodo trascorso con le forze russe. "Credo che nei media occidentali i soldati russi siano associati a questo, perché non ci sono altre storie. Questa è un'altra storia", ha dichiarato alla stampa.

United24, la piattaforma di beneficenza gestita dal governo per gli sforzi di guerra dell'Ucraina, ha risposto alle affermazioni di Trofimova su X scrivendo: "Ovviamente ha trascurato eventi come il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Kiev, ampiamente condannato come crimine di guerra. La regista non ha nemmeno affrontato le realtà vissute dagli ucraini sotto l'occupazione russa nelle regioni che ha visitato, sollevando preoccupazioni sulla legalità della sua presenza in loco, secondo la legge ucraina".

"Dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022, sono stati distrutti molti ponti tra la Russia e l'Occidente", ha detto Trofimova. "Vorrei che questo film fosse non dico un ponte, ma almeno una corda da gettare per aiutarci ad osservarci".

"Le sue osservazioni presentano un'omissione clamorosa: le voci degli ucraini", ha risposto United24. "Nel suo film si inquadra la guerra solo attraverso la lente delle relazioni russo-occidentali, con scarsa considerazione per le esperienze vissute da coloro che si trovano in Ucraina, suggerendo una narrazione che ignora completamente le loro sofferenze".

Anche la produttrice ucraina Darya Bassel ha criticato il film in un lungo post su Facebook, affermando che Trofimova ignora le molteplici invasioni e guerre della Russia, sostenendo che la sua sorpresa per l'invasione dell'Ucraina è sospetta e che etichetta erroneamente l'invasione come una guerra civile.

"Proverete pietà per le persone raffigurate come morenti nel film e per quelle che vediamo piangere i loro cari. E dovreste farlo: se siete esseri umani normali, dovreste provare pietà, tristezza e commozione. Tuttavia, è anche importante ricordare che questi individui si sono uniti all'esercito che ha invaso un Paese indipendente, molti di loro volontariamente, come apprendiamo dal film. Dovreste anche ricordare Bucha, Irpin, Mariupol e i civili che sono stati uccisi lì. Ricordate le migliaia di bambini che sono stati trasportati illegalmente dall'Ucraina alla Russia. Mentre scrivo queste righe e mentre le state leggendo, i missili stanno colpendo le città ucraine. I pulsanti sono premuti da russi comuni. I loro crimini sono forse meno significativi solo perché affermano di non sapere perché sono coinvolti in questa guerra?", si chiede Bassel.

Un altro documentario, Songs of Slow Burning Earth, è stato presentato in anteprima al festival e descrive gli effetti devastanti dell'invasione russa sulle vite degli ucraini. Anche la sua regista Olha Zhurba ha criticato la proiezione di Russi in guerra: "Penso - ha spiegato - che i registi russi dovrebbero mostrare il vero volto dei criminali di questa guerra" e che è troppo presto per rappresentare gli aggressori di questo conflitto come simpatici.