Prospettive dell'edilizia in Ue: ci sarà una ripresa l'anno prossimo?

La banca olandese ING rivela quali settori edili dei Paesi europei si stanno riprendendo e quali invece stanno faticando

La banca olandese ING ha recentemente pubblicato il suo rapporto sulle prospettive dell'edilizia nell'Ue, indicando che quest'anno si prevede un calo significativo dell'attività del settore. Tuttavia, è probabile che la crescita delle costruzioni riprenda l'anno prossimo.

"Ci aspettiamo una diminuzione dei volumi di costruzione quest'anno (-1,5%). Questo dato è in calo rispetto alla nostra precedente previsione (-0,5%), soprattutto a causa della revisione dei dati Eurostat", si legge nel rapporto.

L'ufficio dati europeo ha recentemente aggiornato il dato sulle costruzioni nell'Ue per il 2023 dallo 0,1% all'1,4%. La crescita è quindi durata più a lungo del previsto e di conseguenza il calo è iniziato più tardi, portando a una contrazione maggiore del previsto nel 2024.

"Tuttavia, i segnali di ottimismo - rilevati nelle nostre precedenti previsioni - stanno diventando più visibili. I prezzi delle case stanno aumentando ulteriormente in molti Paesi e le licenze edilizie sono aumentate".

"Inoltre, all'inizio della catena dell'edilizia, sembra che i produttori di materiali da costruzione (ad esempio calcestruzzo, cemento e mattoni) abbiano raggiunto il punto più basso dei volumi di produzione".

L'allungamento dei tempi di consegna ha contribuito a ridurre i volumi di costruzioni non residenziali e residenziali, in quanto gli acquirenti, sia privati che aziendali, si sono trattenuti dall'investire in nuove proprietà.

Nel 2025 aumentano ristrutturazioni e investimenti in infrastrutture

D'altro canto, il sotto-settore delle ristrutturazioni, che comprende anche i lavori di sostenibilità, dovrebbe registrare un aumento della domanda per il resto dell'anno e per il 2025.

Lo stesso accadrà probabilmente per gli investimenti in infrastrutture, la cui crescita sarà sostenuta principalmente dall'espansione della rete elettrica, dagli investimenti in infrastrutture digitali e dalla transizione verde.

Nel 2025, insieme a queste tendenze, si prevede una ripresa del mercato immobiliare e un aumento dei permessi di costruzione di nuove abitazioni.

Questo potrebbe anche alimentare una spinta nel settore delle costruzioni.

Francia e Germania continuano a registrare ritardi nei volumi di costruzione

I volumi di costruzione tedeschi sono scesi del 2,6 per cento nel secondo trimestre dell'anno, invertendo la crescita registrata nel primo trimestre.

Il Paese ha inoltre registrato un indebolimento del settore delle costruzioni tra il 2021 e il 2023, tendenza che probabilmente continuerà anche nel resto dell'anno.

Il rapporto afferma che: "Ad agosto, gli imprenditori tedeschi sono stati i più pessimisti tra i principali Paesi dell'Ue. Il continuo calo delle licenze edilizie per nuovi progetti residenziali nel primo trimestre del 2024 evidenzia le difficoltà in corso".

"Tuttavia, il settore dell'ingegneria civile in Germania offre un po' di sollievo. Le infrastrutture del Paese sono in cattive condizioni e gli investimenti nelle strade e nelle infrastrutture digitali stanno determinando una certa crescita in questo sotto-settore".

ING stima inoltre che la produzione edile francese scenderà del -1,0 per cento quest'anno, soprattutto perché gli imprenditori del Paese non si sono ancora ripresi dai deboli risultati dello scorso anno.

Anche le licenze edilizie per la costruzione di nuove case vengono rilasciate a un ritmo relativamente lento, mentre il calo dei prezzi delle case scoraggia le nuove costruzioni.

Nei Paesi Bassi il mercato immobiliare si riprende, mentre la crescita delle costruzioni in Spagna aumenta

Il mercato immobiliare olandese ha registrato un aumento dei permessi di costruzione rilasciati all'inizio di quest'anno e un incremento delle vendite di case di nuova costruzione. Entrambe le tendenze indicano una ripresa del mercato immobiliare.

Tuttavia, si prevede che il mercato della produzione edilizia si ridurrà del 3 per cento quest'anno, ancora sotto pressione per il calo delle vendite di nuove case e dei permessi di costruzione dello scorso anno.

Il settore delle costruzioni in Spagna ha registrato una robusta crescita del 4,5 per cento lo scorso anno, mentre si è stabilizzato nella prima metà di quest'anno. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i permessi di costruzione non residenziali e residenziali si sono sviluppati a un buon ritmo nel primo trimestre del 2024.

Tuttavia, con i numeri della produzione che crollano del 25 per cento tra il 2019 e il 2022, le imprese edili spagnole sono ancora in difficoltà.

"Anche gli investimenti del fondo di recupero dell'UE nel settore edilizio spagnolo sono positivi" - si legge nel rapporto - "Pertanto, ci aspettiamo un'ulteriore crescita del settore edile spagnolo nel 2024 e nel 2025, ma a un ritmo più lento rispetto al 2023".