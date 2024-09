Internet all'estero: cos'è una e-Sim e quando può essere conveniente

Di Laura Sanders

Scoprite cosa sono le e-Sim, come usarle e se sono davvero più economiche dei pass per utilizzare internet all'estero

Anche se le vacanze sono fatte per staccare la spina, molti di noi preferiscono rimanere connessi anche quando sono in viaggio. Anche solo per caricare gli scatti delle vacanze su Instagram. Ma usare il telefono all'estero può essere costoso: dopo la Brexit, gli utenti di telefonia britannici hanno detto addio al roaming a basso costo nell'Unione europea, con i loro operatori. Stesso vale per i residenti nell'Ue che visitano il Regno Unito. Così, a seconda della destinazione, della durata del soggiorno e della quantità di dati necessari, una e-Sim potrebbe essere l'opzione più economica.

Cos'è una e-Sim e come si usa?

Una e-Sim (embedded Sim) è una carta Sim virtuale che potete scaricare sul vostro telefono, tramite un'applicazione o la scansione di un codice QR.

Ci sono molti fornitori di e-Sim tra cui scegliere, alcuni dei più popolari sono Airalo, Holafly e Bouygues. Anche diverse reti telefoniche tradizionali come EE, Orange e Vodafone vendono questa carte.

Come faccio a sapere se il mio telefono può utilizzare una e-Sim?

In generale, la maggior parte degli smartphone lanciati dopo il 2018 supporta le e-SIM. Compresi gli iPhone di Apple lanciati nel e dopo il 2018 - ad esempio, iPhone X, XR e 11 in poi. Esattamente come i telefoni Google Pixel lanciati nel/dopo il 2018 - come il Pixel 2 con servizio Google Fi e successivi. Stesso discorso per i telefoni Samsung Galaxy lanciati nel/dopo il 2020.

Le e-Sim possono essere utilizzate anche su tablet e smartwatch idonei (se non siete sicuri, potete controllare sul sito web del produttore)

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle e-Sim?

L'utilizzo di una e-Sim in viaggio presenta numerosi vantaggi. Sono facili da acquistare e da installare e consentono di mantenere il proprio numero di telefono abituale. È possibile passare dalla Sim abituale alla e-Sim nelle impostazioni per controllare quando si utilizza la propria quota di dati.

Sono disponibili e-Sim specifiche per ogni Paese, oppure regionali (ad esempio, in Spagna), che offrono una maggiore flessibilità. Il lato negativo è che la vostra e-Sim può coprire solo il roaming dati , il che significa che potreste pagare di più per effettuare chiamate e inviare messaggi. In questo caso, potrebbe non essere conveniente.

Cos'è un pass dati e come si usa?

In alcuni casi, se avete un contratto mensile con un fornitore di rete, il roaming dati potrebbe essere incluso nel vostro piano. In caso contrario, di solito è possibile acquistare un pass una tantum, talvolta noto come passaporto dati, pass per roaming all'estero o pass per viaggiare. In questo modo si sblocca la franchigia del proprio piano all'estero o se ne aggiunge una per chiamate, sms e dati quando si è in viaggio.

Come le e-Sim, i pass dati sono virtuali e possono essere acquistati tramite il sito web o l'app del proprio operatore.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un pass dati?

Inoltre, i pass dati possono essere aggiunti alla vostra prossima fattura mensile, il che li rende facili e veloci da attivare. Come nel caso di una e-Sim, è possibile mantenere lo stesso numero di telefono, ma il vantaggio principale è appunto che i pass dati includono più spesso chiamate e messaggi oltre ai dati.

Tuttavia, c'è meno scelta rispetto alle e-Sim, che offrono pacchetti specifici per ogni Paese, oltre a piani regionali, continentali e mondiali. Potreste anche scoprire che la vostra destinazione non è coperta dal pass dati proposto dal vostro operatore, poiché ciò dipende da quali partnership esso ha stipulato.

e-SIM e pass dati: qual è il più conveniente in fin dei conti?

Quando il Regno Unito faceva parte dell'Ue, la maggior parte dei provider consentiva agli utenti britannici di telefonare in roaming in Europa per sole 2 sterline al giorno (1,70 euro in base al tasso di conversione di dicembre 2019) ed era quasi sempre l'opzione più economica. Allo stesso modo, i residenti dell'Ue godevano di un'ottima offerta per il roaming nel Regno Unito.

Dopo la Brexit, i prezzi sono aumentati su entrambe le sponde della Manica. Tuttavia, a seconda del vostro piano telefonico e della durata del viaggio, potrebbe essere ancora più conveniente di una e-Sim. Per darvi un'idea, abbiamo confrontato i costi di roaming in Europa per una settimana.

È fondamentale dunque informarsi per trovare l'offerta migliore per le proprie esigenze. E ricordate che potete sempre evitare i costi aggiuntivi disattivando il roaming dati e affidandovi solo alle WiFi durante i vostri viaggi.