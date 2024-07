Di Euronews

In corso un'interruzione di massa delle attività informatiche in tutto il mondo. Caos in molti aeroporti, segnalati problemi anche ai sistemi bancari. Microsoft: problema di un software "di terze parti"

Caos in tutto il mondo a causa di una grave interruzione ai sistemi informatici di Microsoft. Migliaia i voli cancellati nel mondo, viaggiatori rimasti negli aeroporti con sospensioni del traffico aereo.

Secondo quanto si apprende, aziende e banche di tutto il mondo sarebbero state colpite da un'interruzione informatica di massa nella mattinata di venerdì.

Su X Microsoft 365 ha subito precisato che "molti servizi continuano a riscontrare miglioramenti nella disponibilità mentre proseguono i nostri interventi di mitigazione" dei problemi. L'azienda ha poi confermato che è stato un problema di un software "di terze parti" ad aver paralizzato trasporti, banche e media in tutto il mondo.

Il Ceo del software progettato per prevenire attacchi informatici: stiamo lavorando a una soluzione

Il blocco dei sistemi di Microsoft sarebbe dovuto a un aggiornamento del software Falcon Sensor di CrowdStrike, progettato per prevenire attacchi informatici.

"Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema", ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l'interruzione all'1:30 di venerdì nella costa est statunitense, prima mattina in Europa.

Su X George Kurtz, Ceo di Crowdstrike, ha assicurato che la società "sta lavorando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico - ha aggiunto - il problema è stato identificato, isolato ed è stata implementata una soluzione. Il nostro team è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti Crowdstrike".

Senza mai citare Crowdstrike un portavoce di Microsoft ha detto alla Bbc di essere "a conoscenza di un problema che interessa i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento da una piattaforma software di terze parti" e di prevedere che "una soluzione sarà imminente".

Germania: annullati gli interventi in programma in due ospedali di Kiel e Lubecca

A causa del collasso globale di alcuni dei servizi di Microsoft, l'ospedale universitario del Land dello Schleswig-Holstein ha annullato tutti gli interventi in programma oggi nelle sedi di Kiel e Lubecca. Lo ha annunciato lo stesso ospedale sul suo sito.

Ryanair registra disservizi a causa del guasto

La compagnia aerea irlandese Ryanair, il più grande vettore di passeggeri d'Europa, ha avvertito che “attualmente sta subendo un'interruzione della rete a causa di un'interruzione informatica globale da parte di terzi al di fuori del suo controllo”.

Ancora problemi alla Borsa di Milano

Anche Piazza Affari è stata coinvolta nei problemi informatici legati ai sistemi Microsoft. Venerdì mattina per oltre un'ora il sito di Borsa Italiana non è stato aggiornato, rimanendo fermo ai dati della chiusura di giovedì. Da Borsa Italiana hanno spiegato che la società Ftse Russell che gestisce l'indice ha comunicato in avvio di contrattazioni alle ore 9 che il punteggio dell'indice Ftse Mib non era aggiornato. Un'ora e mezza dopo l'apertura del listino è stato ripristinato il corretto funzionamento del sito di Borsa Italiana. Ma poi in un secondo aggiornamento è stato riferito che i sistemi non sono stati aggiornati in tempo reale.