Sciopero Lufthansa: moltissimi voli cancellati in Germania

Il sindacato tedesco invita il personale di terra di Lufthansa a scioperare martedì in 7 aeroporti

Questa settimana i voli e i treni in tutta la Germania subiranno gravi interruzioni a causa di scioperi. La compagnia aerea di bandiera tedesca Lufthansa ha dichiarato di "aspettarsi effetti pesanti sul suo programma di volo".

Secondo l'agenzia di stampa tedesca dpa, 200.000 passeggeri saranno probabilmente colpiti, il che significa che circa 1.000 voli al giorno saranno cancellati come durante gli scioperi precedenti.

I voli di giovedì (7 marzo) e venerdì (8 marzo) saranno i più colpiti. Gli orari ufficiali dello sciopero del personale di terra Lufthansa sono: Dalle 20.00 di mercoledì alle 7.10 di sabato.

Lo sciopero dei servizi ferroviari a lunga percorrenza e regionali inizia alle 2 del mattino di giovedì e, secondo il sindacato GDL, durerà fino alle 13 di venerdì. Tuttavia questi orari potrebbero cambiare.

Le ragioni degli scioperi

Il braccio di ferro tra i lavoratori dei trasporti e le aziende è in corso ormai da mesi in Germania. Oltre a chiedere aumenti salariali, il sindacato GDL ha chiesto una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali senza tagli alla retribuzione, che l'operatore ferroviario Deutsche Bahn ha rifiutato.

Il sindacato Ver.di chiede un aumento salariale del 12,5%, o almeno 500 euro in più al mese, nelle trattative per quasi 25.000 lavoratori di terra di Lufthansa, tra cui personale addetto al check-in, alla movimentazione degli aeromobili, alla manutenzione e al trasporto merci. Il capo negoziatore di Ver.di, Marvin Reschinsky, ha dichiarato che gli scioperi arrivano in un momento in cui i lavoratori di terra guadagnano a malapena il salario minimo, mentre la compagnia di bandiera Lufthansa vanta un elevato margine di profitto.

"Nessuno può capire come sia possibile che questa compagnia annuncerà questa settimana risultati annuali record, che i bonus per i membri del consiglio di amministrazione siano aumentati in modo sostanziale e che i dipendenti di terra, che a volte guadagnano solo 13 euro all'ora, non sanno nemmeno più come sbarcare il lunario nelle città più costose della Germania", ha dichiarato Reschinsky in un comunicato.

Sciopero dei treni in Germania: Quali servizi saranno interessati?

Lo sciopero dei lavoratori della GDL interesserà i treni della Deutsche Bahn (DB). Durante i precedenti scioperi, DB ha adottato orari di emergenza. Tuttavia, questi scioperi non saranno effettuati con un preavviso di 48 ore, quindi potrebbe essere impossibile per DB pianificare in anticipo.

In una dichiarazione, DB afferma: "Durante lo sciopero, DB offrirà un servizio di base sui servizi a lunga percorrenza, regionali e sulla S-Bahn. Si consiglia di prenotare un posto a sedere sui servizi a lunga percorrenza. L'offerta di base è disponibile attraverso le informazioni sugli orari su bahn.de e nel DB Navigator. DB invita i viaggiatori a verificare la disponibilità del collegamento 24 ore prima della partenza".

Le informazioni complete di DB, comprese le modalità di riprenotazione o di rimborso, sono disponibili qui.

Come scoprire se il proprio volo Lufthansa è stato cancellato

In una dichiarazione, Lufthansa afferma: "I passeggeri riceveranno informazioni sulle cancellazioni e sulle opzioni di riprenotazione via e-mail o nell'app Lufthansa". Assicuratevi che i dati di contatto sulla vostra prenotazione siano aggiornati in modo che la compagnia aerea possa contattarvi facilmente.

La compagnia consiglia ai passeggeri di controllare questa pagina del sito web per gli aggiornamenti. È inoltre possibile tenere d'occhio l'account X di Lufthansa per ulteriori aggiornamenti.

Ma attenzione alle truffe: in passato, il servizio clienti Lufthansa ha avvertito i clienti della circolazione di un falso numero WhatsApp. La compagnia aerea non dispone di un account WhatsApp per comunicare con i clienti.

Sciopero Lufthansa: È possibile ottenere un rimborso?

Lufthansa ha dichiarato: "I voli cancellati a causa dello sciopero possono essere riprenotati gratuitamente su http://lufthansa.com, sull'app Lufthansa o tramite i centri di assistenza". "A causa dello sciopero, purtroppo non ci sarà personale ai banchi adibiti alle prenotazioni".

Se il volo è nazionale, è possibile ottenere un buono per un viaggio in treno equivalente tramite il sito web di Lufthansa. In base alle norme europee, si ha diritto a un rimborso completo se il volo viene cancellato.

I passeggeri si lamentano anche del servizio clienti Lufthansa

A febbraio, due scioperi hanno interrotto i voli Lufthansa, causando disagi a 100.000 viaggiatori.

Molti avevano commentato la situazione sulla piattaforma di social media X, ex Twitter, per lamentarsi del fatto che era molto difficile riuscire parlare con qualcuno di Lufthansa per ottenere informazioni o prenotare nuovamente i voli.

All'aeroporto di Francoforte, un utente dei social media ha filmato una lunga coda di viaggiatori in attesa di parlare con il servizio clienti.