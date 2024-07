L'idea è di rendere l'impegno per l'ambiente una "moneta" da spendere durante la vacanza e renderla sostenibile. Progetto pilota per un mese, con la prospettiva di renderlo permanente

La capitale della Danimarca, Copenaghen, ha lanciato una nuova iniziativa chiamata CopenPay per promuovere il turismo sostenibile.

I turisti che scelgono di viaggiare con i mezzi pubblici o in bicicletta, senza usare auto o taxi, saranno ricompensati con vantaggi quali caffè gratuiti, ingressi ai musei e 20 minuti in più sulla pista da sci ricavata sulla copertura di una centrale elettrica.

“Sappiamo che c'è un grande divario tra le intenzioni dei turisti prima [e dopo] l'arrivo. Sappiamo che quattro su cinque intendono agire in modo sostenibile, ma solo uno su cinque lo fa davvero”, spiega a Euronews Green Mikkel Aarø-Hansen, amministratore delegato di Wonderful Copenhagen, l'organizzazione turistica ufficiale dell capitale danese.

“L'idea di base è quella di mostrare alle persone che agire per il clima non è così difficile. Tutti possiamo farlo. Tutti possiamo scegliere di agire in modo sostenibile e rispettoso del clima. E ci sono molte cose che possiamo fare a Copenhagen per fare la differenza”, aggiunge Aarø-Hansen.

Le iniziative di Copenhagen per il turismo sostenibile in città

Il programma verde di Copenhagen mira a colmare il divario tra le buone intenzioni e le azioni.

Secondo un sondaggio di Kantar, un gruppo internazionale di ricerche di mercato, l'82 per cento degli intervistati ha dichiarato di voler agire in modo sostenibile, ma solo il 22 per cento ha effettivamente modificato il proprio comportamento.

Wonderful Copenhagen sottolinea che CopenPay è stato progettato per incoraggiare i comportamenti sostenibili “trasformando le azioni ecologiche in moneta per le esperienze culturali” piuttosto che per attirare più visitatori.

“L'idea non è quella di aumentare il turismo ma di far sì che il comportamento, mentre si è qui, sia più sostenibile e rispettoso del clima”, afferma Aarø-Hansen.

“Speriamo che questa mentalità non rimanga a Copenaghen, ma che venga riportata a casa e che si inizi ad andare in bicicletta e a comportarsi in modo diverso quando si viaggia verso un'altra destinazione”, aggiunge l'amministratore delegato di Wonderful Copenhagen.

Copenaghen ha attirato oltre 12 milioni di pernottamenti nel 2023 e l'ente del turismo prevede che la città accoglierà altri visitatori se la tendenza attuale persisterà.

Wonderful Copenhagen afferma che uno studio del 2017 ha dimostrato che il 65 per cento dei visitatori internazionali in città ha utilizzato i mezzi di trasporto pubblici, mentre tra quanti non hanno utilizzato i mezzi l'alternativa più popolare è stata camminare.

Quali premi offre Copenhagen ai turisti che rispettano l'ambiente?

Partecipano al nuovo programma ecologico 24 attrazioni tra cui ristoranti, negozi di noleggio kayak e GoBoat, che offre un giro in barca gratuito per i canali della città in cambio della raccolta dei rifiuti in acqua in giornate dedicate alla bonifica.

“La vediamo come una situazione vantaggiosa per tutti, in cui possiamo restituire qualcosa alla città e ai turisti che vengono a Copenaghen, il che fa parte dell'idea di rendere GoBoat eco-compatibile”, ha dichiarato a Euronews Green Mads Pilegaard Sander, partner per la crescita internazionale di GoBoat.

Bannegaarden, una destinazione gastronomica e culturale nel centro di Copenaghen, offre invece un pranzo gratuito ai visitatori che partecipano all'attività di raccolta dei rifiuti all'interno e nei dintorni del suo sito.

“La motivazione che ci ha spinto a partecipare a questa iniziativa è sicuramente quella di proteggere la natura intorno a Bannegaarden. È molto raro che in città ci sia un luogo circondato da una natura selvaggia. Vogliamo quindi fare del nostro meglio per mantenerla tale”, afferma Ida Marie Banke, socia di Bannegaarden.

Panwipa Sukhagganond, una turista thailandese in visita alla sorella in città, ha partecipato all'attività di raccolta dei rifiuti a Bannegaarden.

“Mi ci sono voluti dieci minuti per raccogliere un intero sacco di spazzatura perché è già molto pulita [a Copenaghen]. A casa mia ci avrei messo solo un minuto!” scherza Sukhagganond.

“Ho voluto partecipare a questo progetto perché sono interessata alla sostenibilità e vorrei poterlo replicare a casa mia a Bangkok”, aggiunge Sukhagganond.

Andy Saunders, in visita a Copenhagen dall'Australia, ha sentito parlare di CopenPay da un amico del posto. Con la sua compagna e la figlia dell'amico, Saunders ha trascorso circa un'ora a raccogliere rifiuti a Bannegaard, ricompensata con crepes gratuite.

“Sapevo che sarebbe stato divertente. Soprattutto andare con gli amici a raccogliere i rifiuti”, dice. “È davvero divertente. È come un'avventura”, aggiunge.

L'esperienza di Copenpay potrebbe diventare permanente

L'iniziativa è un progetto pilota e si svolge tra il 15 luglio e l'11 agosto di quest'anno.

“Sulla base della valutazione, speriamo di reintrodurre CopenPay per tutto l'anno e di estendere il concetto ad altre parti della Danimarca e al resto del mondo”, ha scritto Wonderful Copenhagen in un comunicato stampa.

In passato Copenaghen è stata classificata come la terza destinazione più sostenibile al mondo, secondo il Global Destination Sustainability Index.