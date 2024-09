Di Liv Stroud

Il consiglio di fabbrica della Volkswagen ha criticato il direttivo per aver evocato la chiusura di impianti e la riduzione dei posti di lavoro, mentre il direttore finanziario ha dichiarato che il gruppo potrebbe non sopravvivere alla transizione verso le auto elettriche se non taglierà i costi

Il Consiglio di fabbrica della Volkswagen, l'organismo che rappresenta i lavoratori della VW, ha condannato mercoledì il comitato esecutivo dello stabilimento di Wolfsburg di "non fare il proprio lavoro", dopo che l'azienda ha dichiarato che potrebbe essere necessario chiudere gli stabilimenti in Germania, il paese è tutt'ora l'economia più forte d'Europa.

"Non abbiamo un problema di costo del lavoro, non abbiamo un problema di personale, abbiamo un Comitato esecutivo che non si concentra abbastanza sul core business. Non potete aspettarvi che sia la forza lavoro a sopportare le conseguenze dei vostri errori", ha detto la rappresentante del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo al consiglio di amministrazione, in una sala gremita di migliaia di lavoratori.

La Volkswagen sostiene che l'azienda potrebbe non sopravvivere al passaggio verso auto elettriche se non taglierà i costi, a causa della forte concorrenza cinese e del deterioramento dell'economia .

"La vostra risposta è chiudere le fabbriche? Licenziare il personale? Spingere per una riduzione dei salari? Queste misure sarebbero accettabili in un solo scenario, ovvero se l'intero modello di business fosse morto", ha aggiunto Cavallo.

La VW impiega quasi 700.000 dipendenti che godono di condizioni di lavoro sicure, negoziate negli anni Novanta.

Il direttore finanziario Arno Antlitz ha pregato i lavoratori di accettare i tagli.

"Il nostro modello di business è morto? Se è così, dottor Antlitz, dov'è l'annuncio ad hoc per i mercati finanziari?". ha detto Cavallo.

Un altro colpo basso al governo tedesco

VW, la più grande casa automobilistica europea, che è anche la casa madre di Audi e Skoda, sta cercando di risparmiare 10 miliardi di euro dopo che le misure concordate l'anno scorso, tra cui il blocco delle assunzioni e il licenziamento dei lavoratori temporanei, si sono rivelate insufficienti.

La possibile chiusura degli impianti è un altro colpo basso per l'attuale coalizione di governo, poiché l'economia tedesca dipende in larga misura dall'industria automobilistica. Gli esperti suggeriscono ora che i ministeri devono intervenire. Due stati della Germania orientale hanno votato pesantemente per il partito di estrema destra, Alternativa per la Germania (Afd), lo scorso fine settimana

Tuttavia, questa potrebbe essere l'occasione per il Cancelliere tedesco Olaf Scholz di mostrare la sua leadership e di implementare politiche per incoraggiare una transizione graduale ai veicoli elettrici.