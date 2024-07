Caos informatico: le aziende colpite dal blocco ai sistemi Microsoft

Aziende, banche e compagnie aeree di tutto il mondo sono state colpite da un'interruzione di servizio informatico di massa. Ecco una panoramica delle aziende che hanno dichiarato di essere state colpite dal problema

Le aziende che utilizzano Microsoft stanno affrontando gravi interruzioni informatiche in tutto il mondo, con computer portatili e sistemi non funzionanti.

Il giornalista tecnologico Chris Stokel-Walker ha suggerito che la grave interruzione di Microsoft sia dovuta a un aggiornamento del controllore di minacce informatiche Crowdstrike Falcon.

Su X, Microsoft 365 ha riconosciuto il problema che stava colpendo gli utenti e ha dichiarato venerdì mattina: "Stiamo indagando su un problema che ha un impatto sulla capacità degli utenti di accedere a varie applicazioni e servizi di Microsoft 365".

Compagnie aeree danneggiate

Diverse compagnie aeree hanno scritto sui social media aggiornamenti per i passeggeri sulle interruzioni dei voli dopo che sono emerse notizie sull'interruzione informatica.

"Vi informiamo che a causa di un'interruzione dei sistemi informatici globali, le nostre operazioni di volo potrebbero essere alterate", ha scritto Vueling Airlines su X. "Stiamo lavorando per ridurre al minimo l'impatto sui nostri clienti. Se il vostro volo è interessato, vi informeremo via e-mail".

Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it", scrive l'aeroporto di Roma Fiumicino.

Anche la compagnia aerea irlandese RyanAir ha dichiarato che sta riscontrando problemi con i processi di check-in e ha chiesto ai suoi passeggeri di arrivare in aeroporto tre ore prima del volo. "Il team dell'aeroporto di Dublino è a disposizione per assistere Ryanair e i passeggeri nel terminal. Ringraziamo tutti per la pazienza", ha dichiarato la compagnia in un comunicato.

In India, SpiceJet si è unita alle compagnie aeree globali per segnalare il problema.

"Stiamo attualmente riscontrando problemi tecnici con il nostro fornitore di servizi, che interessano i servizi online tra cui la prenotazione, il check-in e la gestione delle funzionalità di prenotazione. Di conseguenza, abbiamo attivato processi di check-in e imbarco manuali in tutti gli aeroporti", ha dichiarato la compagnia su X.

Interruzione delle trasmissioni televisive

Anche Sky News ha interrotto le trasmissioni dopo l'interruzione del servizio e ha comunicato ai telespettatori che stava lavorando per ripristinare i servizi.

"Sky News non è stato in grado di trasmettere in diretta Tv questa mattina e al momento comunica ai telespettatori che ci scusiamo per l'interruzione. Gran parte del nostro notiziario è ancora disponibile online e stiamo lavorando duramente per ripristinare tutti i servizi", ha dichiarato David Rhodes su X.

Anche il servizio di notizie RNS è stato colpito, impedendo la pubblicazione di notizie sul sito web della Borsa di Londra con "team tecnici al lavoro per ripristinare il servizio". Tuttavia, altri servizi del gruppo hanno continuato a funzionare normalmente.

Servizi sanitari colpiti

Nel frattempo, nel Regno Unito, l'interruzione del servizio ha avuto un impatto sul National Health Service (NHS), con il sistema informatico medico EMIS anch'esso fuori uso. Il sistema consente ai medici di prenotare appuntamenti, visualizzare le note dei pazienti, ordinare le prescrizioni e fare referti.

GTD Healthcare, un importante fornitore di servizi sanitari del Regno Unito nel nord-ovest dell'Inghilterra che utilizza il sistema, ha dichiarato in un comunicato sul suo sito web: "Purtroppo si è verificato un problema nazionale con EMIS Web, il sistema informatico clinico utilizzato negli ambulatori dei medici di base.

"Questo influirà sulla nostra capacità di prenotare appuntamenti/consultare i pazienti questa mattina. Ci scusiamo per l'interruzione".

Servizi ferroviari interrotti

Anche i servizi ferroviari hanno risentito di "diffusi problemi informatici": Southern, Thameslink, Gatwick Express e Great Northern hanno segnalato problemi. In Italia, Rfi ha assicurato che i ritardi registrati sulla tratta Roma Firenze non sono legati al blocco informatico.