Di Euronews

L'Unione europea ha già tentato in passato di rafforzare la sicurezza informatica all'interno del blocco

PUBBLICITÀ

Un'interruzione massiccia del servizio Microsoft è stata causata in tutto il mondo da un difetto in un aggiornamento del software della società di cybersicurezza Crowdstrike.

Ospedali, banche, emittenti e aeroporti sono stati colpiti da un problema del software che ha impedito loro di accedere alle applicazioni e ai servizi Microsoft.

Nathalie Devillier, esperta del Centro europeo di competenza informatica dell'Ue, ha parlato con Euronews delle lezioni che si possono trarre dall'interruzione globale a livello europeo. “È necessario interrogarsi sull'ubicazione dei fornitori di cloud e di sicurezza informatica”, ha affermato l'esperta.

“Entrambi dovrebbero trovarsi nello spazio europeo per non affidarsi a soluzioni tecnologiche straniere che, come possiamo vedere oggi, hanno un impatto sulle nostre macchine, sui nostri server, sui nostri dati ogni giorno”.

Secondo Devillier, inoltre, le aziende e i singoli dovrebbero ricevere una migliore formazione sulla sicurezza informatica

Nel 2022 è stata approvata una direttiva che ora deve essere adottata dagli Stati membri per rafforzare la sicurezza informatica in più di 18 settori, ha dichiarato Devillier a Euronews. Ha spiegato che questo significa che le aziende, sia grandi che piccole, dovranno diventare più vigili dal punto di vista digitale.

L'Agenzia dell'Ue per la sicurezza informatica ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente che ha colpito così tante persone in tutto il mondo.

“L'Enisa è in continuo contatto con gli Stati membri dell'Ue per capire l'impatto e seguire le azioni se richiesto”, ha dichiarato Hans de Vries, Chief Cybersecurity and Operating Officer dell'Agenzia.

Per saperne di più, guarda il video qui sopra