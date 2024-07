Di Piero Cingari

Le Borse europee colpite dal blocco informatico ai sistemi di Microsoft. Londra e Milano le più colpite.L'azienda di cybersicurezza Crowdstrike al -20%

I mercati azionari europei in perdita venerdì a causa del blocco informatico causato dai problemi con il servizio cloud Azure di Microsoft che ha messo in crisi banche, compagnie aeree e vari altri settori in tutto il mondo. Si tratta della più lunga striscia di perdite dall'ottobre 2023.

Alle ore 11.45, l'indice Euro STOXX 50 era sceso dello 0,5% e l'indice Euro STOXX 600 dello 0,6%, segnando la quinta sessione consecutiva di perdite per i titoli europei. Tutti i principali indici nazionali erano in territorio negativo, con il DAX tedesco in calo dello 0,8%, il FTSE Mib italiano dello 0,7%, il CAC 40 francese dello 0,7% e l'Ibex 35 spagnolo dello 0,3%.

Perturbazioni nel settore dei viaggi e dei trasporti

Il braccio olandese di Air France-KLM ha interrotto la maggior parte delle operazioni, provocando un calo dell'1,1% delle sue azioni. La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa Group ha registrato un calo dell'1,5% delle sue azioni, mettendo in guardia da potenziali ritardi e cancellazioni di voli.

In Ungheria, l'aeroporto di Budapest è stato uno degli hub colpiti. Eurowings, Ryanair e Wizz Air hanno subito guasti al sistema di check-in, causando "ritardi, congestione e un significativo aumento dei tempi di attesa", secondo un comunicato dell'aeroporto. Le azioni delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air sono scese rispettivamente del 2,9% e del 2,1%.

All'aeroporto di Rotterdam L'Aia, nei Paesi Bassi, i servizi di check-in non erano disponibili, con conseguenti lunghe code. Il terminal container Baltic Hub presso il porto polacco di Danzica sta riscontrando problemi che "ostacolano il funzionamento del terminal". Il gigante danese del trasporto marittimo A.P. Møller - Mærsk A/S ha visto le sue azioni diminuire del 2,8%, mentre la Hapag-Lloyd AG, con sede ad Amburgo, è scesa del 4,1%.

Impatto sulle banche europee

Anche le banche europee hanno registrato perdite, sebbene meno gravi di quelle dei settori dei viaggi e della navigazione. Le banche francesi BNP Paribas, Societe Generale e Credit Agricole hanno perso rispettivamente l'1%, lo 0,9% e lo 0,7%. Le banche spagnole Banco Santander, BBVA e Bankinter sono scese rispettivamente dell'1,2%, dello 0,8% e dello 0,7%.

In Germania, le azioni della Deutsche Bank AG sono scese dell'1,5%, segnando la decima seduta negativa nelle ultime undici, mentre quelle della Commerzbank sono salite dello 0,4%. Le banche italiane Intesa Sanpaolo sono scese dello 0,4%, mentre Unicredit è rimasta invariata. Le banche olandesi ING e ABN Amro sono scese rispettivamente dell'1% e dello 0,8%.

Obbligazioni europee stabili, euro e sterlina si indeboliscono

Sul mercato obbligazionario i rendimenti sono rimasti sostanzialmente stabili, con i Bund in calo di un punto base marginale al 2,43%. L'euro si è indebolito, con il tasso di cambio euro-dollaro in calo dello 0,1% a 1,0880, in linea con la seconda chiusura negativa consecutiva. La sterlina britannica è scesa dello 0,3% a 1,2910.

Crolla CrowdStrike, gigante statunitense della cybersicurezza

L'azienda americana di cybersicurezza CrowdStrike Holdings è crollata di oltre il 20% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che un aggiornamento della sua piattaforma cloud ha causato interruzioni nei sistemi Azure di Microsoft in tutto il mondo.

Questo calo rappresenterebbe la peggiore performance giornaliera di CrowdStrike dalla sua offerta pubblica iniziale nel 2019.

L'amministratore delegato di Crowdstrike George Kurtz ha dichiarato in un post sul social media X che "non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato e una correzione è stata implementata".

Nel frattempo, i concorrenti nel settore della sicurezza informatica hanno registrato guadagni, con SentinelOne, Palo Alto Networks e Cloudflare in aumento rispettivamente del 10%, 5% e 2%.