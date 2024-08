Di Euronews

A tre settimane dall'incursione ucraina a Kursk, 600 soldati russi sono stati catturati. Secondo l'ISW si tratterebbe di militari di leva poco esperti

Circa 600 soldati russi sono stati catturati nella regione di Kursk a tre settimane dall'incursione ucraina, ha dichiarato il comandante in capo di Kiev, Oleksandr Syrskyi.

Presumibilmente, per la maggior parte dei casi, questi prigionieri di guerra sono soldati di leva: giovani e relativamente inesperti, che pensavano di dover prestare un servizio militare obbligatorio di un anno e di non vedere mai un vero combattimento. E di certo non si aspettavano che la guerra arrivasse in territorio russo.

Gli inesperti soldati di leva russi

"I soldati di leva costituiscono attualmente la maggior parte delle forze di difesa nella regione di Kursk - spiega Karolina Hird dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) - Sono quelli che vengono catturati, sono quelli che vengono accerchiati. E questa è stata una vulnerabilità per Putin in termini di percezione interna. E finché continuerà a dimostrare di non essere granché interessato a proteggere i soldati di leva a Kursk e a usarli come principale linea difensiva, prevedo che questo avrà un significativo impatto sociale in futuro".

Ivan Chuvilyaev della Ong russa “Get Lost” - che protegge i russi che cercano di evitare il servizio di leva e di sfuggire alla guerra - afferma che dall'inizio dell'incursione ucraina centinaia di persone hanno raggiunto le regioni di confine di Kursk, Belgorod e Bryansk.

"È per questo che è stato dichiarato il regime di operazioni antiterroristiche. Perché è questo regime che permette l'uso dei soldati di leva nelle regioni in cui è stato dichiarato" dice Chuvilyaev, che aggiunge però che le cose sono cambiate quando è stato necessario inviare più coscritti dalle regioni più lontane dal confine. "Logisticamente ci vuole più tempo per mobilitarli".

"Per questo motivo - continua il volontario di "Get Lost" - il metodo più utilizzato, oggi, non è la missione a tempo determinato, ma si costringono i coscritti a firmare un contratto. Significa che lui (il coscritto) non solo va nella regione di Kursk, ma che dopo la regione di Kursk non tornerà a casa. Continuerà a partecipare ai combattimenti. Può essere che resterà bloccato fino alla fine della vita di Putin o fino alla fine della guerra. O sino alla fine della sua stessa vita".

La leva russa inizierà nuovamente a ottobre

La prossima leva russa inizierà il 1° ottobre e, secondo la legge, i nuovi coscritti dovranno aver prestato servizio per quattro mesi e avere una specialità di servizio militare per partecipare all'operazione antiterrorismo.

Quindi, quelli arruolati tra un mese non dovrebbero essere mandati da nessuna parte prima del febbraio 2025. Ma, come è successo con i coscritti a Kursk, potrebbero partecipare al loro primo combattimento anche prima.