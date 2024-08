Di euronews

Per il secondo giorno consecutivo le forze russe hanno lanciato un attacco massiccio diretto verso molte regioni dell'Ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno due morti a Kryvyi Rih e tre a Zaporizhzhia

Per la seconda notte consecutiva le forze russe hanno lanciato attacchi su gran parte del territorio ucraino, dove si sono registrate esplosioni in numerose città. Il bilancio preliminare alle prime ore di martedì è di almeno cinque vittime accertate.

Non meno di cento missili e altrettanti droni russi hanno colpito infrastrutture energetiche in 15 regioni, comprese quelle più occidentali vicine alla Polonia. Un attacco che ha costretto la popolazione a cercare riparo anche nelle stazioni della metro e le autorità attuavano interruzioni di elettricità a scopo preventivo.

I missili, lanciati principalmente in direzione delle regioni occidentali, hanno fatto scattare l'allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr.

Secondo quanto riporta il Kiev Independent un missile ha ucciso almeno due persone Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky, città nell'oblast di Dnipropetrovsk, nell'est dell'Ucraina. L'attacco ha causato anche quattro feriti mentre cinque persone rimangono disperse.

Il missile ha colpito un hotel, secondo quanto ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul. I feriti sono stati trasportati in ospedale. "L'operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando" ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell'amministrazione militare distrettuale.

Diversi droni russi hanno colpito l'Oblast di Zaporizhzhia durante la notte, causando la morte di tre civili. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov, secondo quanto riporta il Kiev Independent.

Cinque civili sono rimasti feriti nell'attacco, tra cui una donna di 86 anni. Quattro di loro sono attualmente in cura in un ospedale locale. Diverse case sono state danneggiate dalle onde d'urto e dai detriti dell'attacco, e un incendio si è sviluppato in un campo, ha spiegato Fedorov

Il governatore ha aggiunto che almeno 128 droni hanno attaccato la regione nelle ultime 24 ore.

Nella notte un nuovo decollo di bombardieri russi aveva fatto scattare l'allerta aerea in varie regioni del Paese. Secondo l'aeronautica militare di Kiev si tratta di numerosi Tu-95ms (bombardieri) che sono partiti dalla base aerea di Engels (Russia sud-occidentale).I militari avevano inoltre avvertito che missili sarebbero potuti "entrare nello spazio aereo ucraino nel giro di un paio d'ore".

L'Ue condanna gli attacchi russi in Ucraina

Un portavoce dell'Ue ha parlato di 'attacchi barbarici' il cui effetto è di "rafforzare la determinazione dell'Ue a continuare il sostegno all'Ucraina e intensificarlo".

Un sostegno che non basta, ha detto il presidente ucraino Zelensky, se non viene data a Kiev carta bianca per usare anche sul territorio russo tutte le armi fornite dai Paesi della Nato. Biden, "la Russia non avrà mai successo in Ucraina"