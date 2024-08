Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze ucraine controllano 92 insediamenti nella regione russa di Kursk e che le truppe hanno catturato il maggior numero di prigionieri russi in una singola operazione

Durante un incontro con i capi delle missioni diplomatiche estere in Ucraina Volodymyr Zelensky ha rivendicato lunedì il controllo da parte delle sue truppe di oltre 1.250 km quadrati e 92 località nella regione russa di Kursk, dove sono entrate il 6 agosto scorso. In un discorso davanti agli ambasciatori ucraini a Kiev, pubblicato sul suo profilo X, il leader ucraino ha inoltre rilanciato l'appello agli alleati a dare il via libera all'uso di armi a lunga gittata per fermare l'avanzata russa nell'est.

Zelensky ha anche affermato che l'Ucraina ha catturato il maggior numero di prigionieri russi in una singola operazione e che quest'ultima segna il più grande sforzo dell'Ucraina per liberare gli ucraini dalla prigionia russa. “Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Questa mattina abbiamo un altro rifornimento per il fondo di scambio (prigionieri di guerra) per il nostro Paese” ha detto Zelensky.

Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato - ancora più chiaramente di prima - che l'incursione militare nella regione russa di Kursk mira a creare una zona cuscinetto per prevenire ulteriori attacchi da parte di Mosca oltre il confine.

Proprio sul territorio russo continuano le evacuazioni dalla regione di Kursk: le autorità russe affermano che più di 120mila persone sono state evacuate dalla regione dall'inizio dell'incursione. 84 centri di accoglienza temporanea sono stati aperti per ospitare gli sfollati.

Zelensky chiede di usare armi a lungo raggio in Russia

"Se i nostri partner eliminassero tutte le attuali restrizioni all'uso delle armi sul territorio russo, non avremmo bisogno di entrare fisicamente nella regione di Kursk, per proteggere i nostri cittadini ucraini nelle comunità di confine ed eliminare il potenziale di aggressione della Russia - ha detto Zelensky - ma per ora, non possiamo usare tutte le armi a nostra disposizione ed eliminare i terroristi russi dove si trovano. Le basi militari russe, gli aeroporti militari russi, la logistica russa e altre strutture militari, la cui esistenza consente a Putin di eludere la ricerca della pace, sono obiettivi legittimi per le nostre Forze di difesa". Il presidente ucraino ha aggiunto il bisogno da parte del Paese "di una gittata sufficiente per difendere l'Ucraina dai missili russi e dalle bombe aeree guidate, per impedire il trasferimento di truppe russe e per contrastare la pressione dell'occupante sulle principali linee del fronte".