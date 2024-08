L'eurodeputato francese ha votato contro una risoluzione a sostegno dell'Ue in Ucraina, il patto sulla migrazione e l'asilo e il pass europeo per la salute

PUBBLICITÀ

Sebbene abbia mantenuto un basso profilo dopo la sconfitta del Rassemblement National alle elezioni parlamentari anticipate in Francia, Jordan Bardella, l'uomo che un tempo si vedeva come primo ministro, farà presto il suo ritorno al Parlamento europeo.

Rieletto a giugno per un secondo mandato come eurodeputato, Bardella è ora presidente del nuovo gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa. Le sue attività parlamentari, i suoi voti e le sue dichiarazioni saranno quindi oggetto di attento esame.

Ma come ha votato finora a Strasburgo e a Bruxelles? Abbiamo analizzato da vicino i suoi voti su alcuni testi chiave.

Sostegno all'Ucraina

Il 17 luglio 2024, la risoluzione a sostegno dell'Ucraina è stata adottata a larga maggioranza, con 495 voti a favore, 137 contrari e 47 astensioni. Si tratta della prima risoluzione approvata dal Parlamento europeo a Strasburgo dopo le elezioni europee di giugno. Jordan Bardella ha votato contro il testo, che in particolare invita l'Unione europea a rafforzare il suo sostegno all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia.

"Non siamo d'accordo sul fatto che ogni Stato membro debba, in linea di principio, destinare lo 0,5% del suo PIL all'anno al sostegno dell'Ucraina, che per la Francia equivale a 7 miliardi di euro all'anno", ha dichiarato Jordan Bardella alla sessione plenaria durante un dibattito sulla necessità di un continuo sostegno dell'UE all'Ucraina.

Il presidente del nuovo gruppo di estrema destra Patrioti per l'Europa si è detto contrario"alla consegna di armi che potrebbero colpire direttamente il territorio russo" e"*all'ingresso dell'Ucraina nella NATO" in quanto, a suo avviso,"aumenterebbero il rischio di escalation con una potenza nucleare", la Russia.

L'eurodeputato si è anche opposto all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, come proposto nella risoluzione, perché"minaccerebbe la sopravvivenza della nostra economia e della nostra agricoltura, sbilanciando seriamente la politica agricola comune", ha sostenuto.

Mentre Jordan Bardella ha smussato e normalizzato le sue posizioni sulla Russia dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, le ambiguità del Rassemblement National nei confronti di Mosca e i legami del RN con la Russia sono regolarmente criticati. Nel 2014, il partito ha ottenuto un prestito di 9,4 milioni di euro dalla First Czech Russian Bank.

Cessate il fuoco a Gaza

Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha ucciso quasi 1.200 persone in Israele, il Rassemblement National ha allineato le sue posizioni a quelle del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, arrivando a presentarsi come il principale sostenitore delle persone di fede ebraica, nel tentativo di far dimenticare le accuse di antisemitismo rivolte al partito.

Dieci giorni dopo l'attentato del 7 ottobre, Jordan Bardella e altri eurodeputati hanno presentato una proposta di risoluzione sui"deprecabili attacchi terroristici di Hamas contro Israele", sul "diritto di Israele di difendersi in conformità al diritto umanitario e internazionale" e sulla"situazione umanitaria a Gaza".

Il testo"riafferma il diritto all'esistenza di Israele" e chiede"l'immediata sospensione del pagamento di qualsiasi fondo dell'Ue alle organizzazioni palestinesi, in particolare all'Autorità palestinese e all'UNRWA".

Bardella ha tuttavia votato a favore di una risoluzione non vincolante che chiede un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza e il rilancio del processo di pace.

La risoluzione è stata adottata dal Parlamento europeo il 18 gennaio 2024 con 312 voti favorevoli, 131 contrari e 72 astensioni. Gli eurodeputati hanno posto come condizione preliminare per il cessate il fuoco l'immediato rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.

Di fronte all'incapacità di imporre un cessate il fuoco permanente, l'Unione europea e la comunità internazionale sono state accusate di impotenza e debolezza, mentre la risposta militare di Israele a Gaza, in rappresaglia all'attacco del 7 ottobre, ha provocato più di 40.000 morti, soprattutto donne e bambini.

Nuovo patto su migrazione e asilo

Il 10 aprile 2024, il Parlamento europeo ha dato il via libera ai dieci testi legislativi che compongono il Patto su migrazione e asilo, presentato dalla Commissione nel settembre 2020.

PUBBLICITÀ

Questa revisione del sistema politico dell'Ue in materia di migrazione e asilo prevede un trattamento più rapido delle domande di asilo, la ricollocazione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, lo screening dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne dell'Ue, una migliore risposta in caso di crisi e la registrazione dei dati sulle persone che arrivano illegalmente nell'Unione europea.

Da parte sua, il presidente del Rassemblement National ha assicurato che il RN "si opporrà con tutte le sue forze a questo patto" in una dichiarazione rilasciata a margine del voto.

"In un momento in cui l'immigrazione di massa sta diventando una sfida esistenziale, che è solo agli inizi e che ora rappresenta una minaccia in tutta Europa per la nostra sicurezza, la nostra identità e la stabilità delle nostre società, l'Unione europea sta scegliendo la strada della debolezza e delle correnti d'aria", ha denunciato Jordan Bardella nella dichiarazione.

Pur avendo votato contro la maggior parte dei testi che compongono il patto sulla migrazione e l'asilo, Jordan Bardella ha votato a favore del regolamento Eurodac che introduce la registrazione dei dati sulle persone che arrivano irregolarmente nell'Ue, comprese le impronte digitali e le immagini del volto, a partire dall'età di sei anni.

PUBBLICITÀ

Green Deal europeo

"Quali sono i risultati del Green Deal? Migliaia di agricoltori arrabbiati, scesi in piazza perché non possono più lavorare e vivere dei loro sforzi!", ha denunciato Jordan Bardella in occasione di un incontro della campagna elettorale per le elezioni europee a Montbéliard a marzo.

"I Macronisti hanno perseguito una politica di decrescita negli ultimi sette anni, sottomettendosi agli obiettivi del Patto Verde, che prevede la riduzione delle rese agricole e del numero di capi di bestiame. Coloro che difendono la potenza agricola della Francia sono gli RN", ha detto ancora su X nel febbraio 2024, dal Salone dell'Agricoltura.

Il Green Deal europeo è la bussola ambientale della Commissione europea. Il suo obiettivo principale è che l'Unione europea raggiunga la neutralità climatica entro il 2050.

Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato una serie di proposte per ridurre le emissioni di gas serra dell'Ue del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

PUBBLICITÀ

Un testo chiave del Deal, la legge sul ripristino della natura, prevede il ripristino del 20% delle aree terrestri e marine dell'Ue e del 30% degli habitat in cattive condizioni (foreste, praterie, zone umide) entro il 2030.

Jordan Bardella, che denuncia regolarmente una"ecologia punitiva", ha votato contro.

Ha inoltre votato contro la cessazione dell'uso di nuove auto diesel e a benzina entro il 2035, contro il nuovo obiettivo del 42,5% di energie rinnovabili nel mix energetico europeo entro il 2030, contro il dimezzamento dell'uso di pesticidi (respinto dal Parlamento europeo) e contro la riduzione dei rifiuti di imballaggio.

Si è invece astenuto sull'introduzione di una tassa sul carbonio alle frontiere.

PUBBLICITÀ

Risoluzione sull'emergenza climatica e ambientale

Nel 2019, Jordan Bardella ha votato contro una proposta di risoluzione non vincolante sull'emergenza climatica e ambientale. In vista della COP25, gli eurodeputati avevano simbolicamente dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo a fronte dell'aumento delle temperature, della perdita di biodiversità e del ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi.

Nella sua valutazione dettagliata delle prestazioni ambientali dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali del Parlamento europeo durante la precedente legislatura, l'ONG Bloom ha assegnato al Rassemblement National un punteggio di 3,8/20.

"I gruppi di estrema destra e conservatori, la cui performance ambientale è stata spaventosa, hanno fatto di tutto per usare i loro voti per bloccare tutte le misure a favore del pianeta, ma anche della salute e dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, compresi gli agricoltori e i pescatori", ha denunciato l'ONG nel suo rapporto.

Legge sull'intelligenza artificiale

Si tratta della prima normativa al mondo sull'intelligenza artificiale. La legge sull'intelligenza artificiale è stata adottata dal Parlamento europeo nel marzo 2024 con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astensioni. Jordan Bardella ha votato a favore.

PUBBLICITÀ

Un passo avanti storico per ridurre i rischi dell'IA sul territorio europeo e garantire al contempo l'innovazione, la legislazione limita in particolare l'uso di sistemi di identificazione biometrica da parte delle forze dell'ordine e vieta l'uso del social rating, utilizzato in particolare in Cina.

Poche settimane dopo, Jordan Bardella ha dichiarato, in occasione di un'audizione dei principali candidati alle elezioni europee davanti al Medef:"Quando si tratta di questioni digitali, non possiamo accontentarci della regolamentazione".

Ha chiesto di recuperare il ritardo sull'intelligenza artificiale attraverso"energia a basso costo","un quadro favorevole alle start-up" e"un aumento del nostro bilancio per la R&S".

Piano di ripresa europeo

Sebbene ai deputati non sia stato chiesto di votare direttamente sul piano di ripresa europeo per il 2021, hanno dato il via libera al meccanismo finanziario che lo renderà possibile: lo Strumento di ripresa e resilienza.

PUBBLICITÀ

Per aiutare i Paesi dell'Ue a far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19, questo strumento ha impegnato una dotazione di 750 miliardi di euro (806,9 miliardi di euro nel 2022) sotto forma di sovvenzioni e prestiti, tra cui 40 miliardi di euro per la Francia. Questi fondi, che finora sono stati in parte erogati, sono destinati a finanziare la transizione ecologica, la trasformazione digitale e la preparazione alle crisi.

Il Parlamento europeo ha adottato il testo nel febbraio 2021 con 582 voti a favore, 40 contrari e 69 astensioni. I deputati della RN, tra cui Jordan Bardella, si sono astenuti, denunciando, a loro avviso, un costo troppo elevato per la Francia e una perdita di sovranità per gli Stati membri.

"Il piano di risanamento propagandato da Valérie Hayer (presidente del gruppo Renew Europe) significa che la Francia riceverà 40 miliardi di euro, ma dovrà rimborsarne almeno 80", ha criticato Jordan Bardella su X di maggio, durante la campagna elettorale europea.

Il rimborso del prestito congiunto dovrebbe iniziare nel 2028. Sarà ripartito in 30 anni, fino al 2058. A tal fine, l'Unione europea prevede di aumentare le proprie entrate di bilancio, ad esempio attraverso una tassa sugli imballaggi in plastica non riciclati.

PUBBLICITÀ

Secondo gli economisti, è ancora troppo presto per determinare gli importi che ogni Stato membro dovrà rimborsare.

Tessera sanitaria europea

Un anno dopo l'inizio della pandemia di Covid-19, Jordan Bardella si era opposto alla creazione del pass sanitario europeo, in nome di una"lotta per le libertà".

Approvato l'8 giugno 2021 dal Parlamento europeo con 546 voti a favore, 93 contrari e 51 astensioni, il tesserino sanitario europeo aveva lo scopo di facilitare e rendere sicuri gli spostamenti, in particolare tra gli Stati membri, durante la pandemia Covid-19.

Si trattava di un codice QR digitale o cartaceo per dimostrare lo stato di vaccinazione.

PUBBLICITÀ

È entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 1° luglio 2021 ed è stato successivamente prorogato fino a giugno 2023.

Diritto all'aborto

A seguito della soppressione del diritto costituzionale all'aborto da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti nel luglio 2022, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante sul diritto all'aborto. Il 7 luglio 2022, gli eurodeputati hanno espresso il desiderio di includere il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

Come tutti gli eurodeputati del RN, Jordan Bardella era assente al voto, segno della frammentazione del partito su questo tema.

Il Parlamento francese ha dato il via libera all'introduzione nella Costituzione francese della "libertà garantita alle donne" di abortire il 4 marzo 2024. Mentre alcuni rappresentanti eletti del RN hanno votato a favore, altri hanno votato contro e altri ancora si sono astenuti.

PUBBLICITÀ

"Bardepalla"

Tuttavia, l'eurodeputato è regolarmente accusato di essere molto assente dal Parlamento europeo, al punto da essere soprannominato "Bardepalla", il fannullone professionale, dai suoi critici.

"Ho uno dei migliori tassi di presenza di tutti gli eurodeputati francesi, con il 94% di presenze alle votazioni", ha replicato Jordan Bardella mercoledì 17 aprile alla trasmissione mattutina di RMC-BFMTV.

In un'inchiesta pubblicata ad aprile, il servizio CheckNews di Libération afferma che la cifra del"94% di partecipazione alle votazioni"(93,46% per l'esattezza) deve essere ricontestualizzata.

Innanzitutto, questa percentuale colloca Jordan Bardella al 61° posto su 79 deputati francesi in termini di partecipazione alle votazioni.

PUBBLICITÀ

Libération sottolinea inoltre che questa cifra riflette solo la presenza degli eurodeputati alle sessioni plenarie. I deputati tendono a partecipare alle sessioni plenarie perché la loro indennità giornaliera di 350 euro viene dimezzata se non partecipano alle votazioni. Non è così, invece, per i lavori di commissione.

Il quotidiano sottolinea inoltre che le votazioni e i dibattiti in plenaria rappresentano solo una minima parte del lavoro parlamentare.

Se guardiamo alle sue altre attività parlamentari durante la IX legislatura (2019-2024), Jordan Bardella non è stato relatore di alcuna relazione e ha firmato solo una relazione come relatore ombra, secondo la piattaforma assistEU. Ha anche 156 interrogazioni scritte e 760 dichiarazioni di voto. Tuttavia, anche queste cifre non sono indicatori affidabili del suo lavoro parlamentare, in quanto i suoi assistenti parlamentari potrebbero essere stati responsabili della loro stesura. Infine, sebbene abbia fatto 76 interventi in plenaria, era più probabile che venisse chiamato a parlare a causa del suo passato di vicepresidente del gruppo parlamentare Identità e Democrazia, aggiunge Libération.

Resta da vedere come si evolveranno questi indicatori durante il suo nuovo mandato.