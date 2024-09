La capa della delegazione slovena del Ppe ha dichiarato a Euronews che la scelta di Marta Kos è totalmente inaccettabile per il partito. Kos è accusata di aver avuto legami con la polizia segreta dell'ex Jugoslavia

PUBBLICITÀ

La nuova candidata a commissario Marta Kos è "completamente inaccettabile" e "problematica" per il Partito popolare europeo, il gruppo più numeroso del Parlamento europeo. Lo ha detto a Euronews la capa della delegazione slovena del Ppe Romana Tomc.

L'eurodeputata ha espresso preoccupazione per la mancanza di esperienza a livello esecutivo di Kos, che ritiene essenziale per il ruolo di commissario. Tomc ha anche menzionato presunte associazioni passate tra Kos e l'Udba, la polizia segreta dell'ex Jugoslavia, che si è dissolta nel 1991 con l'indipendenza della Slovenia.

"Riuscite a immaginare che qualcuno, per esempio in Germania, possa nominare un candidato con l'onere di essere stato in passato un collaboratore della Stasi?", ha chiesto, riferendosi al famigerato servizio segreto dell'ex Germania Est. Tomc ha anche detto che alcuni dei suoi colleghi al Parlamento europeo sono "molto nervosi" nel sentire che ci sono associati all'Udba "tra di noi o addirittura come candidati alla Commissione".

Annuncio Commissione in ritardo

"Per noi è un no", ha aggiunto l'eurodeputata, definendo la gestione della nomina del commissario del Paese come una "umiliazione" che ha lasciato la Slovenia a rischio di essere vista come il "piantagrane" dell'Ue.

Il cambio all'ultimo minuto delle nomine dei commissari da parte di Lubiana, che ha ritardato la rivelazione dei portafogli da parte della presidente Ursula von der Leyen, ha scatenato una polemica tra il premier Robert Golob e il Partito Democratico sloveno di opposizione, a cui Tomc appartiene e che accusa di sabotaggio.

Tomaž Vesel, ex capo della Corte dei Conti nazionale, era stato inizialmente proposto prima dell'estate, decisione riconfermata dal governo la scorsa settimana, prima che Lubiana cedesse alla richiesta di von der Leyen e accettasse di inviare una donna.

"Il motivo per cui ha cambiato idea rimane un mistero", ha detto Tomc, accusando Golob di aver semplicemente ceduto alle richieste della presidente della Commissione. Tomc ha inoltre suggerito che Vesel ha maggiori possibilità di passare il vaglio del Parlamento europeo, sostenendo che il panorama politico è cambiato.

Questa inversione di rotta sta creando una tempesta politica in Slovenia, che minaccia di ritardare ulteriormente i piani della von der Leyen. Per legge, Kos deve ora partecipare a un'audizione della Commissione Affari Ue dell'Assemblea nazionale slovena, inizialmente prevista per il 13 settembre.

Opposizione rivendica procedure democratiche

Sebbene i pareri dei legislatori non siano vincolanti, il presidente della commissione Franc Breznik ha minacciato di ritardare l'udienza di due settimane per ottenere maggiori dettagli sulle pressioni esercitate dal governo su Vesel affinché si dimettesse, secondo i media sloveni.

Tomc ha detto che Franc Breznik sta semplicemente chiedendo chiarezza e documentazione. "Il problema potrebbe essere facilmente risolto. È noto ciò che il governo deve fare: presentare i documenti necessari. Non c'è motivo per cui la commissione non possa svolgere il suo ruolo se le vengono fornite le informazioni corrette", ha detto.

"Il governo vuole incolpare l'opposizione per questo, ma non è assolutamente vero", ha aggiunto la legislatrice del partito dell'ex primo ministro Janez Janša, aggiungendo che l'opposizione sta semplicemente seguendo le procedure democratiche.

Il ritardo è stato causato dal primo ministro Robert Golob, che Tomc ha definito "il primo ministro più debole dell'Unione europea" e sotto il controllo del capo della Commissione Ursula von der Leyen.

Tomc ha affermato che i suoi colleghi del Parlamento europeo non hanno esercitato pressioni sulla delegazione slovena o su altri eurodeputati che si oppongono alla nomina.

"Capiscono la situazione. Rispettano il fatto che la Slovenia ha le sue procedure democratiche, in cui il Parlamento deve essere informato e dare il via libera al nuovo candidato", ha aggiunto l'eurodeputata che ha poi esortato von der Leyen a rispettare i processi democratici sloveni, affermando che l'attuale impasse potrebbe essere risolta se il governo agisse con maggiore trasparenza. "Stanno anche mettendo von der Leyen in una brutta posizione perché ora non sa cosa fare", ha detto. Marta Kos non ha risposto a una richiesta di commento.