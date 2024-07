Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il Rassemblement National ha ottenuto circa un terzo dei voti al primo turno delle elezioni legislative francesi, ma potrebbe non essere sufficiente per ottenere la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale

PUBBLICITÀ

Tre settimane dopo aver ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni europee, questa domenica il Rassemblement National ha consolidato la sua posizione di primo partito francese, conquistando un comodo vantaggio al primo turno delle elezioni legislative lampo.

"Il popolo francese ha emesso un chiaro verdetto e ha confermato il suo chiaro desiderio di cambiamento mettendo in testa i candidati del Rassemblement national e dei suoi alleati", ha dichiarato il leader del partito, Jordan Bardella, parlando in pubblico poco dopo le 20.

Secondo un sondaggio Ipsos, il Rassemblement national ha ottenuto circa il 33,2% dei voti a livello nazionale. Si tratta di cinque punti di vantaggio sull'alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP) e di ben 12 punti sulla coalizione centrista Ensemble del presidente francese Emmanuel Macron.

Se il voto sarà confermato al secondo turno domenica prossima il RN potrebbe ottenere tra i 230 e i 280 seggi all'Assemblea nazionale. Si tratta di un enorme balzo in avanti rispetto agli 89 che aveva prima dello scioglimento della Camera il 9 giugno, anche se forse non ancora sufficiente per raggiungere la maggioranza assoluta, che richiede 289 seggi.

Un Primo ministro "per tutto il popolo francese"

Il discorso di Bardella per celebrare la vittoria, durato cinque minuti, è stato pronunciato nel centro di Parigi davanti a una sala piena di giornalisti provenienti da tutto il mondo. Nella sala non erano presenti altri dirigenti del partito né sostenitori. Bardella ha promesso di essere "il Primo ministro di tutto il popolo francese, rispettoso dell'opposizione, aperto al dialogo e preoccupato in ogni momento dell'unità del popolo".

"Sette giorni ci separano da una scelta storica - ha detto il leader del Rn -. Spero che questa campagna per il secondo turno possa svolgersi in un clima di calma, onestà e rispetto delle istituzioni e delle regole democratiche di tutti i francesi".

Bardella non ha risparmiato frecciate al centro-sinistra. "È chiaro che, alla luce dei risultati, il campo presidenziale, ancora oggi ampiamente disconosciuto, non è più in grado di vincere", ha affermato. La coalizione centrista di Emmanuel Macron sembra destinata a perdere fino a 180 seggi e a mantenerne solo una settantina.

Bardella ha definito il Nuovo Fronte Popolare, l'alleanza dei partiti di sinistra, "l'alleanza dei peggiori": una loro eventuale presa del potere, secondo Bardella, "porterebbe al disordine, all'insurrezione e alla rovina della nostra economia".

I sostenitori della leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen reagiscono dopo la pubblicazione delle proiezioni delle elezioni legislative a Henin-Beaumont AP Photo/Thibault Camus

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, partito di sinistra, è stato l'unico avversario che Bardella ha citato per nome, un onore che non è stato concesso nemmeno a Macron. "Il signor Mélenchon e i suoi amici stanno mettendo la nostra nazione in pericolo esistenziale", ha affermato Bardella, sostenendo che "la pericolosa estrema sinistra" ha presentato candidati che sono sulla lista dei terroristi controllati dal Paese, che ha pianificato di "disarmare la polizia", "aprire le porte all'immigrazione" e abolire una legge contro il separatismo islamico.

Bardella ha presentato la sua formazione come un'"alleanza senza precedenti, motivata dall'interesse nazionale", e ha giurato ai francesi che, nel caso diventasse Primo ministro, sarebbe il "garante dei vostri diritti, delle vostre libertà e del nostro motto repubblicano, quello che unisce tutto il popolo francese nella promessa di libertà, uguaglianza e fraternità".

Il leader dell'estrema destra francese ha indicato come priorità il rafforzamento del potere d'acquisto, il ripristino dell'ordine e della sicurezza e la "presa di controllo della nostra politica migratoria".

Un ritiro dei repubblicani contro la manifestazione nazionale?

Il suo discorso solenne è stato in contrasto con quello di Marine Le Pen, ex leader del partito e presidente del suo gruppo all'Assemblea Nazionale, che ha parlato di fronte a diverse centinaia di sostenitori dalla sua roccaforte di Hénin-Beaumont, circa due ore a nord di Parigi.

I sostenitori hanno esultato quando Le Pen ha annunciato che i risultati del partito avevano praticamente "spazzato via il blocco macronista" e di essersi già assicurata il seggio, evitando la necessità di un secondo turno.

Sia Le Pen che Bardella hanno sottolineato la necessità che domenica prossima il voto non sia solo confermato, ma anche rafforzato, in modo da poter governare da soli. "Voglio esprimere la mia gratitudine agli elettori del RN e li invito a rimanere mobilitati in un ultimo sforzo domenica 7 luglio. Il voto che esprimeranno domenica prossima è uno dei più decisivi nella storia della Quinta Repubblica", ha dichiarato Bardella.

Le Pen, nel frattempo, ha avvertito che "senza una chiara maggioranza, ci saranno sempre le solite faide, rallentamenti programmati e sporchi trucchi per impedire il vero cambiamento di cui il Paese ha urgente bisogno".

Ma la strada verso la maggioranza assoluta per il partito di estrema destra sarà probabilmente ostacolata da un "ritiro repubblicano" che i partiti di sinistra stanno coordinando. Nelle circoscrizioni in cui più di due persone si sono qualificate per il secondo turno ottenendo oltre il 12,5% dei voti - circa 250 seggi - i partiti di sinistra hanno dichiarato che ritireranno i candidati terzi classificati per evitare di disperdere il voto anti-RN.

Una strategia che anche il Presidente sembra aver sposato. "Di fronte alla manifestazione nazionale - ha detto Macron - è giunto il momento di una manifestazione ampia, chiaramente democratica e repubblicana per il secondo turno".