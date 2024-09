Farfalle in Sri Lanka - Diritti d'autore Pat Sullivan/AP

Farfalle in Sri Lanka - Diritti d'autore Pat Sullivan/AP

Di euronews

Sono tornati in Italia i due ladri di farfalle: padre e figlio di Modena rischiavano due anni di carcere per reati contro la fauna selvatica se non avessero pagato entro la fine del mese: multa da quasi 200mila euro