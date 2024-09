Di euronews

La Germania ha recentemente autorizzato il consumo legale di cannabis, ma i club che la coltivano e condividono sono alle prese con l'incertezza delle licenze e la lentezza della burocrazia

Nico Schack sperava di trarre vantaggio dalle nuove leggi tedesche che consentono il possesso di cannabis, ma il suo sogno di creare un club per condividere la droga con altri a Berlino è stato accantonato.

Invece, ha deciso di aprire un ufficio nel vicino stato di Brandeburgo, perché il processo per ottenere una licenza nella capitale è stato impegnativo e poco chiaro.

“Penso che molti club siano incerti perché i requisiti sono molto alti e che abbiano voluto aspettare, forse per avere una situazione più chiara e sapere che la domanda sarà positiva”, ha detto Schack, amministratore delegato di Bunte Blüte.

La burocrazia rallenta la creazione dei club a Berlino

Visitare un club che coltiva e condivide la cannabis è uno dei modi in cui i consumatori possono accedere alla droga da quando il suo consumo è stato reso legale in Germania in aprile, seppur con delle restrizioni.

Tuttavia, coloro che vogliono aprire i club stanno sperimentando diversi livelli di burocrazia a seconda dello Stato.

Il governo locale di Berlino ha dichiarato a Euronews che il dipartimento sanitario della città dovrebbe occuparsi della loro approvazione, ma prima deve essere effettuata un'analisi dei costi. Nel frattempo, saranno i distretti ad occuparsene, in un processo che i richiedenti descrivono come macchinoso.

La lentezza dell'iter è un ostacolo particolare per gli abitanti di Berlino, dove il consumo di cannabis è significativamente più alto rispetto alla media nazionale. Un sondaggio del 2021 ha rilevato che più della metà dei berlinesi ha consumato cannabis almeno una volta.

Alex Khourdaji, analista della società di ricerca Prohibition Partners, ha detto che le difficoltà potrebbero spingere i consumatori verso fonti illegali.

“Molte persone che stavano per creare un'associazione per la coltivazione della cannabis hanno ritenuto che fosse troppo burocratica, quindi hanno deciso di non farlo”, ha detto. “Ora, con meno associazioni, molti consumatori sono all'oscuro di tutto e hanno la sensazione di dover tornare al mercato illegale”.

Khourdaji ha aggiunto che molti si stanno dedicando alla coltivazione della propria cannabis.

Un rapporto di Prohibition Partners afferma che la creazione di cannabis club è un “processo lungo e faticoso”.

Renderla di nuovo illegale?

La continua vendita illecita della droga potrebbe fare il gioco degli oppositori alla sua legalizzazione, portando alla fine all'inversione della legge che l'ha permessa in primo luogo.

Il partito conservatore cristiano-democratico (Cdu), in testa nei sondaggi, ha dichiarato a Euronews che l'annullamento della legge sarà una priorità dopo le elezioni del prossimo anno, soprattutto in seguito al massiccio aumento dei crimini legati alle droghe. Ma il Ministero della Salute ha risposto a Euronews che le statistiche sui crimini non sono ancora disponibili per quest'anno.

“Legalizzare la cannabis è stato un errore enorme”, ha scritto Tino Sorge, deputato e portavoce della politica sanitaria della Cdu e del suo partito gemello, l'Unione cristiano-sociale (Csu).

“Le conseguenze per la salute dei bambini e dei giovani non sono ancora prevedibili”, ha dichiarato. “Per il gruppo parlamentare è quindi altamente prioritario invertire questa legge e fermarne gli effetti dannosi dopo le prossime elezioni”.

Per quanto riguarda Schack, l'incertezza che circonda l'attuazione della legalizzazione della cannabis ha smorzato l'umore un tempo festivo.

“Ho aspettato la legalizzazione e mi sono battuto per molti anni, quindi, ovviamente, ero molto eccitato e impaziente quando è stata annunciata”, ha detto. “Ma ora tutti sono un po' delusi”.