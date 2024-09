Cosa si intende per buon stipendio? Capitali europee a confronto

Un buon stipendio può variare molto a seconda della professione, dell'istruzione e delle aspettative personali. Euronews Business analizza da vicino ciò che costituisce un buon stipendio nelle principali capitali europee

Cosa rende uno stipendio buono nel vostro Paese? Non è così semplice come sembra. Secondo Chris Chasteen, direttore di ricerca dell'ERI Economic Research Institute, la risposta dipende da diversi fattori quali il luogo in cui si vive, l'istruzione, il settore, le esigenze e lo stile di vita.

Sulla base delle stime delle agenzie di reclutamento e delle analisi degli esperti, Euronews Business esamina ciò che costituisce un buon stipendio in alcune capitali europee.

Qualsiasi stipendio superiore alla media può essere considerato buono, secondo gli approfondimenti di Chris Chasteen, condivisi con Euronews Business.

Anubha Verma, nel suo blog su Indeed, sottolinea che guadagnare uno stipendio superiore alla media può aiutare a coprire comodamente le proprie necessità di base, pur avendo ancora a disposizione abbastanza per i piaceri personali, come viaggi e divertimenti, e per mettere da parte dei risparmi.

Berlino, buon stipendio: 3.600 euro netti al mese

Secondo Talentup, uno stipendio annuo lordo tra i 64.000 e i 70.000 euro è considerato un buon stipendio in Germania. Ciò si traduce in circa 40.000-43.000 euro netti all'anno o tra 3.300 e 3.600 euro netti al mese per una persona sola.

Gli stipendi tendono a essere moderatamente più alti a Berlino rispetto ad altre città tedesche se si considerano le varie professioni.

"Sebbene il costo della vita di Berlino sia aumentato negli ultimi anni, rimane più accessibile rispetto ad altre grandi capitali europee, come Londra e Parigi", ha dichiarato a Euronews Business Michael Stull, Managing Director di ManpowerGroup UK.

"Berlino offre ai colletti bianchi a metà carriera stipendi tra i 40.000 e i 60.000 euro lordi all'anno".

Londra, vive bene chi percepisce 3.300 sterline nette mensili

HousingAnywhere ha riportato che il guadagno medio netto mensile nel Regno Unito è di 2.297 sterline (2.725 euro). Nel 2023, con un costo della vita di 1.950 sterline (2.314 euro), uno stipendio medio mensile netto compreso tra 2.500 sterline (2.962 euro) e 3.300 sterline (3.915 euro) era considerato un buon stipendio nel Regno Unito.

Dato che, secondo l'ONS, la retribuzione settimanale lorda mediana a Londra è superiore del 23% rispetto alla media del Regno Unito, un buon stipendio nella capitale dovrebbe essere compreso almeno tra 3.643 e 4.815 euro. Tuttavia, dovrebbe essere compreso tra 3.922 e 5.183 euro nell'Inner London, che comprende la City di Londra e tredici distretti.

Poiché gli stipendi variano notevolmente a seconda del settore, Michael Stull ha fornito un'ampia gamma. "Un buon stipendio lordo rappresentativo per un colletto bianco a metà carriera a Londra si aggira in genere tra le 50.000 sterline (59.455 euro) e le 70.000 sterline (83.235 euro) all'anno", ha affermato.

Francia: vita confortevole con 3.200 euro al mese, se single

Secondo HousingAnywhere, nel 2024 lo stipendio medio mensile netto in Francia sarà di 2.587 euro, mentre lo stipendio mediano sarà di 1.940 euro. In genere, un buon stipendio per una vita confortevole in Francia è di circa 3.200 euro al mese per un single o di 5.600 euro al mese per una famiglia di tre persone.

Tuttavia, a causa dell'elevato costo della vita a Parigi, sono necessari circa 3.400 euro al mese per mantenere uno stile di vita confortevole nella capitale.

Spagna, 2.700 euro netti per star bene

Secondo HousingAnywhere, lo stipendio netto medio in Spagna nel 2024 è di 1.785 euro al mese, ovvero 2.250 euro lordi. Per una vita confortevole, si stima che un buon stipendio netto mensile in Spagna sia di circa 2.700 euro per un single o di 4.000 euro per chi mantiene una famiglia.

Dato che lo stipendio medio a Madrid è del 18% superiore alla media nazionale, un buon stipendio mensile netto nella capitale per un single dovrebbe essere di almeno 3.185 euro.

"Un professionista a metà carriera a Madrid può ragionevolmente aspettarsi di guadagnare tra i 35.000 e i 55.000 euro lordi all'anno", ha dichiarato Stull di ManpowerGroup.

"Sebbene sia inferiore a quello di Londra o Parigi, questo range è in linea con il costo della vita più moderato della città".

Quale salario per la vita confortevole in Irlanda

Secondo Instarem, in Irlanda uno stipendio lordo compreso tra 4.100 e 6.000 euro al mese è considerato buono per una vita confortevole.

Lo stipendio medio lordo per i lavoratori a tempo pieno nel Paese è di 3.220 euro al mese.

Gli stipendi di Roma sono in ritardo rispetto al Nord Europa

Secondo ManpowerGroup, un buon stipendio per un colletto bianco a metà carriera è tipicamente compreso tra 35.000 e 50.000 euro lordi all'anno. "Gli stipendi a Roma sono generalmente più bassi rispetto alle città del Nord Europa, ma questo è parzialmente bilanciato da un costo della vita più basso", ha dichiarato Stull.

Secondo Salary Explorer, un buon stipendio lordo a Roma è compreso tra 3.750 e 5.690 euro.

Salary Explorer fornisce stime di un buon stipendio mensile lordo per le altre capitali come segue:

Atene: 2.250-3.410 euro.

Helsinki: 4.510-6.830 euro

Copenaghen: 5.400-8.180 euro

Stoccolma: 3.900-5.900 euro

"Considerare la retribuzione totale, non solo lo stipendio"

Un "buon stipendio" non riguarda solo la retribuzione di base. "Considerate l'intero pacchetto retributivo, compresi i bonus, le stock option, l'assicurazione sanitaria, i contributi pensionistici, i permessi retribuiti e altri vantaggi", afferma Michael Stull.

"In alcuni casi, questi vantaggi possono rendere più attraente uno stipendio base più basso".

Anche Pawel Adrjan, responsabile della ricerca EMEA dell'Hiring Lab di Indeed, ha sottolineato che il mondo sta attraversando una trasformazione storica del lavoro. "I nostri dati mostrano che le ricerche di lavoro remoto e ibrido sono ai massimi storici o quasi in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito", ha dichiarato a Euronews Business.

Maggiore soddisfazione salariale nei Paesi dell'Ue settentrionali e occidentali

L'indagine 2023 sulla qualità della vita nelle città europee, condotta dalla Direzione generale per la politica regionale e urbana della Commissione europea, rivela variazioni significative nella soddisfazione finanziaria delle famiglie in tutta l'Ue.

La percentuale di persone soddisfatte della situazione finanziaria del proprio nucleo familiare varia dal 39% di Atene all'87% del Lussemburgo. La soddisfazione è generalmente più elevata nelle città situate nei Paesi settentrionali e occidentali dell'Ue.