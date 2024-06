Di Euronews

Jordan Bardella ha dichiarato che non intende rimettere in discussione gli impegni internazionali della Francia. E sull'Ucraina dice: deve potersi difendere. Il ruolo della Francia è consentire all'Ucraina di assicurare la sua difesa e consolidare l'architettura di sicurezza ad est dell'Europa

Dal Salone della difesa Eurosatory in programma fuori Parigi dal 17 al 21 giugno, il candidato premier del Rassemblement National Jordan Bardella ha fissato le priorità della Francia in tema di difesa. L'Ucraina deve potersi difendere, ha detto Bardella a undici giorni dalle elezioni legislative anticipate, ma i soldati francesi non saranno inviati a combattere.

C'è una questione di credibilità nei confronti dei nostri partner europei e dei nostri alleati della Nato Jordan Bardella Presidente Rassemblement National

In caso di vittoria elettorale e di nomina a Matignon (la sede del capo del governo francese), Bardella non intende infatti rimettere in discussione gli impegni internazionali della Francia. "C'è in gioco la nostra credibilità nei confronti dei partner europei e degli alleati della Nato", ha detto il 28enne reduce dalla vittoria alle elezioni europee.

Attal invita i francesi al "voto utile"

"Non c'è nessuna fatalità'' alla vittoria dell'estrema destra di Marine Le Pen o dell'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon nelle elezioni politiche anticipate di fine giugno. Così il premier francese, Gabriel Attal, ha invitato i francesi verso un ''voto utile'' per la coalizione centrista di Emmanuel Macron alle elezioni del 30 giugno e del 7 luglio.

''C'è un voto utile già dal primo turno'', ha sottolineato il primo ministro in diretta su Franceinfo martedì, aggiungendo che ''sempre più francesi mi dicono 'non vogliamo in realtà dover scegliere tra gli estremi'', che ''invierebbero il nostro Paese contro un muro''. Attal ha difeso la cosiddetta ''terza via'', quella della maggioranza presidenziale con proposte ''credibili''. Il premier ha poi criticato il programma del Rn definendolo approssimativo.