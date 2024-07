Questa edizione di State of the Union si concentra sulla rielezione di Ursula von der Leyen e Roberta Metsola alla presidenza della Commissione e del Parlamento Ue, e sulla situazione della campagna presidenziale statunitense. Focus speciale sul caldo estremo in Europa

Dopo le elezioni europee di giugno, i nuovi e vecchi membri del Parlamento europeo si sono riuniti a Strasburgo per la prima sessione plenaria della nuova stagione legislativa.

La Camera, composta da 720 membri, è l'unica istituzione dell'Ue eletta direttamente, negozia e adotta le proposte legislative dell'Ue e approva il bilancio del blocco.

La rielezione di Metsola e von der Leyen nell'Ue

In cima all'agenda di questa settimana: l'elezione delle massime cariche del Parlamento e della Commissione - nessuna vera sorpresa, visto che Roberta Metsola e Ursula von der Leyen sono state entrambe confermate in carica. Metsola, che ha vinto facilmente un secondo mandato, si è un po' commossa quando ha ricordato cosa significava l'Europa per lei quando è cresciuta a Malta.

"Per me valeva la pena lottare per l'Europa. Non è mai stata perfetta, ma guardavamo al Parlamento europeo, a questo emiciclo di Strasburgo, come simbolo di standard di opportunità, di riconciliazione. Era la nostra garanzia di stato di diritto, di uguaglianza, di democrazia, di libertà, di prosperità".

Euronews ha poi approfondito quali sono i possibili scenari nella politica europea con la riconferma di von der Leyen alla guida della Commissione

La campagna presidenziale negli Stati Uniti e l'attentato a Trump

Un tema cruciale da affrontare questa settimana, per la Commissione europea, è stato quello della caotica della campagna presidenziale negli Stati Uniti. Il tentato assassinio di Donald Trump in Pennsylvania ha provocato scosse nei corridoi del potere a Bruxelles.

L'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue Josep Borrell ha reagito condannando l'accaduto: "Fortunatamente l'attacco a Trump non è stato come volevano, è vivo, grazie a Dio. E speriamo che la campagna elettorale si normalizzi e che gli americani decidano ciò che ritengono giusto".

L'attentato, unito alla lotta all'interno del partito democratico sull'opportunità che il presidente Joe Biden abbandoni la corsa, hanno drammaticamente sconvolto la campagna elettorale. Alla Convention repubblicana di Milwaukee questa settimana, Trump è stato celebrato come un eroe e un sopravvissuto al male.

I repubblicani sono ora più fiduciosi che mai di vincere a novembre, persino di battere Biden in una frana.

Dobbiamo quindi tutti allacciare le cinture e prepararci a un'altra amministrazione Trump a Washington? Cosa significa per l'Europa? Ne abbiamo parlato con Majda Ruge, senior policy fellow dell'European Council on Foreign Relations, con sede a Berlino.

