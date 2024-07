Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La rielezione era avvolta nell'incertezza e si basava su una complicata aritmetica tra i quattro partiti centristi. Decisivo l'appoggio dei verdi, von der Leyen ha ricevuto 401 voti a favore

Ursula ce l'ha fatta. La presidente della Commissione europea von der Leyen è stata eletta con 401 voti a favore dall'aula di Strasburgo. Contrari in 284. Come atteso la maggioranza è composta da Ppe, S&d, Renew e Verdi.

Nel suo discorso programmatico von der Leyen ha puntato su Difesa, competitività ed edilizia abitativa. Tra i temi principali lo scudo contro le interferenze straniere e il finanziamento di un fondo per la difesa che prevede anche uno scudo aereo. Due le nuove figure dell'esecutivo annunciate da von der Leyen, il Commissario per il Mediterraneo e il Commissario per la Difesa.

L'elezione per il secondo mandato è stata possibile grazie ai voti dei Verdi. Durante un punto stampa a margine delle operazioni di voto in corso in plenaria, i presidenti Bas Eickhout e Terry Reintke hanno detto di aver dato una indicazione di voto a favore della presidente designata. Mancato l'atteso appoggio da parte dei eurodeputati di Fratelli d'Italia.

Prime del voto su von der Leyen, la camera di Strasburgo ha respinto con 531 voti contro 101 e otto astensioni la mozione presentata dal gruppo della Sinistra con la richiesta di rimandare il voto sulla riconferma di Ursula von der Leyen. Secondo la Sinistra il rinvio era necessario dopo la sentenza del Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia, che mercoledì ha dato torto alla Commissione nell'ambito della causa riguardante la trasparenza dei contratti stipulati dall'Unione con le case farmaceutiche per i vaccini anti-Covid.