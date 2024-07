Donald Trump è rimasto ferito a un orecchio durante un comizio elettorale a Butler. Un uomo tra il pubblico è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Ucciso l'attentatore

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ed ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato ferito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Le forze dell'ordine hanno confermato che la sparatoria che ha coinvolto Trump è oggetto di indagine come tentato omicidio.

Trump stava parlando sul palco quando sono stati avvertiti degli spari tra la folla. Il tycoon ha allungato la mano destra verso il collo prima di abbassarsi dietro il podio. Gli agenti della sua scorta si sono precipitati sul palco e si sono sentite le urla della folla. Trump è stato poi visto con l'orecchio e il volto insanguinato prima di essere portato via. Il gesto del pugno subito dopo la sparatoria ha fatto il giro del mondo. Anche un membro del pubblico è rimasto ucciso e altri due sono in ospedale in condizioni critiche.

In un post sul suo account Truth Social, Trump ha detto di essere stato "colpito da un proiettile che ha perforato la parte superiore del mio orecchio destro". "Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava perché ho sentito un suono sferzante, degli spari e ho sentito subito il proiettile che squarciava la pelle", ha scritto.

Il procuratore distrettuale locale Richard Goldinger ha dichiarato ai giornalisti che il presunto tiratore è stato ucciso dagli agenti dei servizi segreti.

L'Fbi ha poi identificato l'attentatore, si tratta di Thomas Matthew Crooks, 20enne, di Bethel Park. Nei registri sugli elettori dello Stato, Crooks è identificato come Repubblicano, ma avrebbe postato sui social messaggi contro il tycoon. Due fonti hanno riferito alla CBS che Trump ha lasciato l'ospedale ma non si sa dove sia diretto.

In un discorso dal Delaware, il Presidente Joe Biden ha detto che "tutti devono condannare" la violenza politica. "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza. È una cosa malata", ha detto. Biden ha parlato con Trump, ma la Casa Bianca non ha detto di cosa hanno parlato i due.

Biden avrebbe dovuto soggiornare nel Delaware questo fine settimana, ma tornerà alla Casa Bianca.