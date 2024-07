Diritti d'autore Patricia Simon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Bambini sudanesi affetti da malnutrizione vengono curati in una clinica nel campo profughi di Metche, in Ciad (6 aprile 2024) - Diritti d'autore Patricia Simon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Nell'ultima puntata di State of the Union si parla della crisi in corso in Sudan, una guerra dimenticata dalla comunità internazionale. Altro tema: la riflessione nei Paasi Bassi sulla schiavitù